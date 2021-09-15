'TOASTY' olarak da bilinen Youtuber ve Twitch yayıncısı Brandon 'Bashurverse' Ashur 36 yaşında COVID-19 yüzünden hayatını kaybetti. Ölüm haberini bu geçtiğimiz Pazartesi kız kardeşi duyurdu.

Youtube ve Twitch’te yaptığı Minecraft yayınlarıyla tanınan Brandon ‘Bashurverse’ Ashur, COVID-19 ve zatürre kaynaklı komplikasyonlar sonucunda 36 yaşında hayatını kaybetti.

Son yıllarda ‘Toasty’ adı altında Twitch’te yayın yapan yapan ve tespit sonrası yatırıldığı hastanede aylardır tecrübelerini paylaşarak takipçilerini aşı olmaya teşvik eden Ashur’ın ölüm haberini kız kardeşi Anesa Ashur bu Pazartesi günü Facebook üzerinden duyurdu.

Ölüm haberini kardeşi duyurdu:

Anesa Ashur, kardeşiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, “ 36 yıllık hayatında bir sürü zorlukla başa çıktın, seni bir pandemi yüzünden kaybedeceğimi asla hayal etmezdim. Tanıdığım en güçlü insanlardan birisisin ve internettekiler ne derse desin, insanlar ne düşünürse düşünsün her şeyin üstesinden geldin... Ne kadar mükemmel bir ruh olduğunu kanıtladın. Seni sonsuz seviyorum [...] kardeşim covid’le mücadele etti ve ne yazık ki savaşı kaybetti. Yayınıyla birçok insana ilham oldu. Youtube kanalında 1,5 milyon takipçisi vardı. Twitch’de ise sonsuz streamer.

“Farkında olmadan milyonlarca insanı kurtarırken bir yandan da bir sürü kötülükle savaştı. Bunun olduğuna inanamıyorum. Başarısız olmasını isteyen insanların yaptığı her türlü saçma yoruma göğüs gerdi. Mükemmel birisiydi. Mükemmel birisi. Bundan nefret ediyorum. “ diyerek hislerini ifade etti.

Yoğun bakım ünitesine nakledilip oksijen desteğine bağlanmadığı haftaları paylaşmaya başlamadan önce 7 Ağustos’ta Covid-19'a yakalandığını takipçileriyle paylaşan Ashur, 15 Ağustos’ta ‘cehennem gibi’ diyerek tanımladığı covid ve zatürreyi aynı anda geçirdiğini söylemiş ve atlatması gereken çeşitle prosedürleri detaylı bir şekilde anlatmıştı.

Cinsel istismar davası:

The Legend of Hobo gibi Minecrafta şovlarıyla ve BashDoesThings isimli vlog kanalıyla bundan 10 yıl önce Youtube’ta başarı yakalayan Ashur’ın, 2014 yılında Kentucky’de ‘reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek’ sebebiyle tutuklandığını gösteren bir belge online ortamlarda yayıldığında YouTube’ta 1 milyondan fazla takipçisi vardı.

Arşivlenmiş bir YouTube videosunda Ashur; bu suçlamanın meşru olduğunu ve 18 yaşındayken 15 yaşında bir kızla sevgili olduğunu açıkladı. Suçlamanın cinsel istismar olarak değiştirilmesiyle Ashur para cezasına çarptırıldı.

Bu olayları takiben Nisan 2017’de bütün sosyal medya hesaplarını ve videolarını silen Ashur, 2019 yılında ‘ToastyTime’ adıyla geri döndü. O zamandan beri de 170,00 takipçisinin olduğu Twitch’te yayın yapıyordu.