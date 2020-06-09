Brezilya, COVID-19 Vaka Sayısını Gösteren Sitesini Kapattı

ABD’nin ardından en fazla koronavirüs vakasına sahip ülke olan Brezilya’da Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı internet sitesini kapatarak yerine sadece günlük verileri açıklayan yeni bir internet sitesi açtı. Ülkedeki bilim insanları ve tıp dernekleri, yeni sitede verilerin sansürlendiğini, açıklanan verilerin tutarsız olduğunu söylüyorlar.

Koronavirüs salgını başladığı andan itibaren birçok hükümet doğru verileri açıklamama komplo teorisiyle karşılaştı. Bazı ülkelerde üniversitelerin ve halk sağlığı kuruluşlarının açıkladığı veriler, hükümetlerin verilerini doğrulamak için kullanılabilirken çoğu ülkede bu imkandan yoksun kalındı.

Brezilya hükümeti ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede salgın başladığı andan itibaren eleştirilerin odağı haline gelmişti. Salgını önemsemeyen Bolsonaro, alınacak önlemlere karşı çıkmak için ülke çapında protestolar düzenlemişti.

Ancak Brezilya’da durum, Bolsonaro’nun tahminlerinin çok ötesine varmış durumda. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Brezilya’da şu anda 707.412 koronavirüs vakası var ve koronavirüs nedeniyle ülkede 37.134 kişinin hayatını kaybetti.

Brezilya, ABD’nin ardından bütün dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen ikinci ülke durumundayken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısında da ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü durumda.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı internet sitesini kapattı

Brezilya’da koronavirüs vaka sayısı ve hayatını kaybeden insan sayısı artmaya devam ederken geçtiğimiz cuma günü Brezilya Sağlık Bakanlığı, salgın süresince verilerin açıklandığı internet sitesini yayından kaldırdı.

Kapanan internet sitesinin yerine hafta sonu daha az veri içeren yeni bir internet sitesi açıldı. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın yeni internet sitesinde bütün koronavirüs verileri yerine sadece 24 saatteki vaka, ölüm ve iyileşme rakamları yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verileriyle ilgili internet sitesi ve verileri açıklama modelindeki değişiklik hakkında Twitter üzerinden açıklama yapan Devlet Başkanı Bolsonaro, “Birikmiş veriler, ülkenin içinde bulunduğu anı yansıtmıyordu” dedi.

Değişiklik, Brezilya’daki birçok kurum tarafından eleştiriliyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerinin açıklamasındaki yaptığı değişiklik bilim insanları, tıp dernekleri, gazeteciler ve kongre üyeleri tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Hükümeti eleştiren kurum ve kişiler, hükümetin bilgiyi kontrol etmek ve yönlendirmek için girişimde bulunduğunu savunuyor. Ayrıca çoğu kişi yeni internet sitesine yeni verilerin eklenmediğini ve verilerde tutarsızlık olduğunu söylüyor.

Ülkedeki durumla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan yüksek mahkeme yargıcı Gilmar Mendes, “İstatistiklerin manipülasyonu totaliter rejimlerin manevrasıdır. Yapılan hile nihai soykırımın sorumluluğundan kimseyi muaf tutmayacak” dedi.

Sağlık Sekreterleri Ulusal Konseyi (CONASS) Başkanı Alberto Beltrame de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri görünmez kılma girişimi olan bu otoriter, duyarsız, insanlık ve etik dışı girişim başarılı olamaz. Bu durum, kendilerini yorulmadan hayat kurtarmaya adamış doktorlar ve tüm sağlık profesyonellerini rahatsız ediyor” dedi.

Bolsonaro, Trump’dan feyz alarak DSÖ’den çıkmakla tehdit etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken ülkedeki önlemlerin kaldırılması için de baskı yapmaya devam ediyor. Bolsonaro, ekonominin halk sağlığından daha ağır bastığını söylüyor.

Önlemlerin kaldırılması için baskı yapmaya devam eden Bolsonaro, aynı zamanda dün yaptığı açıklamayla Trump’ın ABD için yaptığı gibi Brezilya’nın Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılabileceğini açıkladı.

Brezilya, koronavirüs salgını altında zor günler geçirmeye devam ederken ülkede şu anda bir sağlık bakanı bulunmuyor. Salgın sırasında istifa eden iki sağlık bakanının ardından sağlık alanında hiçbir tecrübesi olmayan Eduardo Pazuello isimli bir general, geçici sağlık bakanı olarak ülkede görev yapıyor.