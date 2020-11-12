Brezilya’da Askıya Alınan Covid-19 Aşısı Türkiye'de Test

Brezilya’da bir gönüllünün yan etki göstermesi nedeniyle askıya alınan CoronaVac isimli Covid-19 aşı adayı, bir sorun olmadığı gerekçesiyle Türkiye’de test edilmeye devam edecek.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, geçtiğimiz gün Brezilya’da geçici olarak deneyleri askıya alınan Covid-19 aşısının Türkiye’de testlerine devam edileceğini açıkladı. Brezilya’daki deneylerin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin konuşan Ünal, “Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Ünal dışında bir diğer açıklama da Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova’dan geldi. Akova, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech’in geliştirdiği “CoronaVac” isimli Covid-19 aşı adayının faz-3 çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, Brezilya’da “yan etki” haberi geldikten sonra dün itibarıyla aşı yapmayı durdurduklarını söyledi. Sonrasında Brezilya’daki hastayla ilgili açıklama yapan Akova, “Bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta. İkinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası... Yani aşıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey” dedi.

Endişelenmeye gerek yok

Sinovac’ın bu yan etkiyle aşının hiçbir ilgisinin olmadığını doğruladığını söyleyen Ünal, “Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık. Şu anda endişeye mahal bir durum yoktur. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da önemli bir yan etki yok” ifadelerini kullandı.

570 civarında gönüllü aşılandı

Türkiye’de 23 merkezde aşı yapıldığını söyleyen Akova, “Şimdiye kadar 570 civarında gönüllüyü aşıladık. En çok doz yapan merkezler, İzmir Tepecik Hastanesi, Dicle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. Gönüllü alma halihazırda devam ediyor. Kısmi durdurma sonrasında dün ve bugün ikinci doz aşıları gelen hastalar vardı, onları vermemiştik. Şimdi onlar da almaya başladılar. Bu saate kadar 4 gönüllüye ikinci doz aşısını da verdik. Şimdiye kadar izlem sırasında, çok ağır yan etki türünde bir yan etki saptamadık bu aşıyı alanlarda” dedi.

Akova, önümüzdeki haftalarda sağlık personeli dışında isteyen herkese bu aşıyı yapmaya başlayacaklarını söyledi.