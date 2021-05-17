Geçtiğimiz aylarda kurulan ve mart ayında da ilk mobil oyununu yayınlayan Garawell Games, etkileyici bir başarıya imza attı. Şirketin ilk mobil oyunu olan "Bridge Race", dünya genelinde nisan ayında en çok indirilen oyun oldu. Oyun, 50 milyon akıllı telefona yüklendi.

Türkiye'deki yazılım geliştiriciler bir süredir, mobil oyun işine önem veriyorlar. Bu bağlamda giderek sayıları artan şirketler, zaman zaman dünya devlerinden de yatırımlar alarak, varlıklarını büyütme imkanı da yakalayabiliyorlar. Şimdi sizlere, arkasında Türk geliştiricilerin olduğu bir mobil oyundan ve bu oyunun nisan ayının dünya çapında en çok indirilen yapım olduğundan bahsedeceğiz.

Henüz çiçeği burnunda olan bir oyun şirketi olan Garawell Games, mart ayında Supersonic Studios iş birliğiyle geliştirdiği "Bridge Race" isimli mobil oyununu piyasaya sürdü. 120 ülkeden hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından indirilebilen oyun, pek çok mobil oyunseverin ilgisini çekmeyi başardı. Hatta oyun o kadar popüler oldu ki toplamda 50 milyon akıllı telefon kullanıcısı, Bridge Race'i telefonuna indirdi. Bu da oyunu, nisan ayının en çok indirilen oyunu haline getirdi.

Bridge Race, basit ve eğlenceli bir oyun

Oldukça basit mantığı olan Bridge Race'in olayı, oyuncuların kendine ait renkteki köprüyü en hızlı şekilde kurması. Tek oyunculu bir yapıya sahip olan yapımda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hareket etmeniz ve seçtiğin renge ait taşları toplayarak, size sunulan parkurda köprü kurmaya çalışmanız gerekiyor. Google Play Store'da 15 bini aşkın, App Store'da ise 68 bin civarında kullanıcının oyladığı oyun, pek çok kişi tarafından da beğenilmiş gibi görünüyor.

Garawell Games kurucusu Nebih Başaran tarafından yapılan açıklamalarda, mobil oyun dünyasının giderek büyüdüğü ifade ediliyor. Türkiye'nin de bu sektör içerisinde olması gerektiğini belirten Başaran, Bridge Race ile de sektöre katkı sağladıklarını düşünüyor. 7 kişilik bir ekip olarak kurulduklarından bahsecen CEO, yeni oyunlar geliştirmeye ve en çok indirilenler listesinin üst sıralarında kalmaya devam edeceklerini söylüyor. Oyunu aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.