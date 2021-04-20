Salgın Mobil Uygulama ve Mobil Oyun Pazarını Nasıl Etkiledi?

Kısa bir süre zarfında tüm dünyayı etkisi altına alan ve hâlâ kurtulamadığımız salgın, mobil uygulama ve mobil oyun pazarını nasıl etkilemiş olabilir? Cevabı haberimizde...

2020’nin Mart ayı civarlarında şiddetlenen “evde kal” çağrıları ve evde geçirilen zamanın bir hayli artması gibi sebeplerle akıllı telefon kullanıcılarının uygulama kullanımı doğal olarak arttı. Sizce süreç başladığında hangi tür uygulamalara rağbet artmış, hangileri daha az indirilmeye başlanmış olabilir?

Aslında tahmin etmek zor değil. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma modeli, spor salonlarının kapanması vs. derken 2020’nin bahar aylarında iş, eğitim, sağlık, spor ve fitness kategorilerindeki uygulamaların indirme sayıları aniden yükseldi. Başlangıçta oyun kategorisi de indirilme anlamında ani bir yükseliş yaşamıştı ancak sonra azaldığı kaydedildi.

Salgınla birlikte iş uygulamalarına akın ettik:

Virüs sebebiyle birçok iş yeri evden çalışma modelini uygulamaya başladı. Dolayısıyla ofisten eve geçiş sürecini kolaylaştırmak için iş uygulamaları daha fazla indirilmeye başlandı. 2020 boyunca iş yerleri kapalı kalmaya devam ettiği sürece bu uygulamaların popülaritesi arttı. Mesela Zoom, bu uygulamalara verilebilecek en yerinde ve en güzel örnek. Uzaktan çalışma modeli sürdükçe Skype for Business, GoToMeeting ve JoinMe uygulamaları geçtiğimiz Mart ayında kayda değer önem kazandı. Evet iş dünyası eski haline dönmeye başlayınca bu tür uygulamaların indirilme sayısı azalacak ancak şimdilik en azından 2022 ve birkaç yıl sonrası için iş uygulamaları popülerliğini koruyacak gibi görünüyor.

COVID-19’un etkileri birçok anlamda her ülkede farklı zamanlarda hissedilmeye başlandı. Mesela salgının başlangıç noktası Çin, iş uygulamaları indirme oranlarında artışı Şubat ayında yaşadı. Ancak Ekim ayına gelindiğinde iş uygulamaları indirme miktarı neredeyse pandemi öncesi seviyelere ulaşmıştı. Öte yandan ABD, zirveyi Nisan ayı gibi gördü.

2020’de iş uygulamalarının başarısı, 2019’da listede 14. sırada olan Microsoft’un 2020’de 7. sıraya yükselmesini sağladı. 2020’de Microsoft Teams yaklaşık 200 milyon indirilince Microsoft’un indirmeleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı. App Store ve Play Store’da iş uygulamalarının indirilmesi bir önceki yıla göre yüzde 134 arttı. 2016-2019 yılları arasında bir yıl içinde 100 milyon indirme sınırını aşabilen iş uygulaması olmamıştı. Ancak 2020’de tam dört uygulama (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve WhatsApp Business) 160 milyon sınırını geçti.

Zorunlu olarak olmuş olsa da salgın süreci şirketlere ve yöneticilere evden çalışmanın da mümkün olduğunu ve hatta kârlı olabileceğini öğretti. Yurt dışında ve Türkiye’de en azından bazı birimlerde uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getireceğini duyuran şirketler oldu. Bu işin öncülerinden biri, tüm çalışanlarının artık tamamen uzaktan çalışacağını açıklayan Twitter oldu. Türkiye’de ise Koç Holding Ocak ayında yaptığı açıklamayla 35 bin çalışanı kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçirme çalışmaları içinde olduğunu söylemişti.

Salgın döneminde mobil oyun sektöründe neler yaşandı?

Mobil oyun sektörünün pandeminin kazananları arasında olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü evlere kapandığımız dönemlerde boş vakitlerde kendimizi oyalamak için başvurduğumuz şeylerden biri de mobil oyunlar oldu. E mobil oyunlarda geçirilen vaktin artması mobil oyunlara yapılan harcamaların artışını da beraberinde getirdi. Eğer hâlâ okumadıysanız, geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok para harcanan uygulamalara ve oyunlara değindiğimiz haberimize de göz atmayı unutmayın.

2020’de dünyada en çok indirilen oyunlar şu şekildeydi:

Garena Free Fire Among Us Subway Surfers PUBG Mobile Gardenscapes - New Acres Hunter Assassin Brain Out My Talking Tom Friends Tiles Hop: EDM Rush Ludo King

Mobil oyun sektörünün bilgisayar oyunları ya da konsolda oynanabilen oyunlara kıyasla 2020’den daha kârlı çıkmasının sebebi oldukça basit: mobil oyunlara erişmek ucuz ve kolay. Daha önce hiç olmadığı kadar çok insanın elinin altında akıllı telefon var. Kendimizi düşünelim. Kaçımızın kişisel bilgisayarı ya da oyun konsolu var? Bu haberi akıllı telefonunuzdan okuyor olmanız çok daha muhtemel.

Salgının diğer bir kazananı: Teletıp

Salgının bize öğrettiği şeylerden biri; bazı şeyler için hastaneye gitmemize gerek olmadığı. 2020’de dünya genelinde teletıp uygulamalarının indirilme oranı tam yüzde 613 arttı. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı teletıp sistemi mevcut. Ayrıca birçok özel hastane doktorlarla çevrim içi görüşme yapma fırsatı sunmaya başladı. Zaruri ihtiyaçlardan doğmuş olsa da hastaneye gitmeden muayene olma imkânı salgın sonrasında da hayatlarımızdaki yerini koruyabilecek uygulamalardan gibi görünüyor.

2020’nin son çeyreğinde Avrupa’da hangi uygulamalar popülerleşti?

Aşağıda gördüğünüz grafik, 2020’nin dördüncü çeyreğinde Avrupa genelinde App Store (maviyle gösteriliyor) ve Play Store’daki (yeşille gösteriliyor) trendleri gösteriyor.

Hatırlarsanız sonbahar aylarında Avrupa ülkelerinde gevşemeler başlayınca COVID-19 vakaları da artmıştı. O sıralarda video konferans uygulamalarına olan talep de arttı. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet biraz daha rağbet görmeye başladı.

Aramızda Zoom’u en az bir kez kullanmamış olan kaç kişi vardır acaba? Kimi zaman iş, kimi zaman aileyle hasret giderme, kimi zaman kitap kulübü toplantısı derken Zoom günlük hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası olmuş gibi hissediyoruz. Sadece hissetmekle kalmıyoruz. Çünkü zaten öyle. 2020’nin son çeyreğinde Avrupa’da en fazla Zoom indiren ülke Türkiye oldu.

Salgın döneminde hangi kategoriler dibi gördü?

2020’de seyahat ve navigasyon uygulamaları tahmin edilebilir sebeplerle ciddi ölçüde düşüş yaşadı. İş uygulamalarının tam aksine seyahat uygulamaları ciddi anlamda dibi gördü. Mesela evinizin bir odasını ya da tamamını kiralamayı sağlayan Airbnb adlı uygulama, doğası gereği pandemiden en ağır darbe alan uygulamalardan biri oldu. Otellere makul fiyatlı ve konforlu bir alternatif oluşturmasıyla öne çıkan Airbnb, pandeminin zirveye ulaştığı zamanda rezervasyonlarda yüzde 85 azalma yaşadı. Öyle ki “Airbnb’nin sonu mu geldi?” soruları akılları kurcalamaya başladı. Ancak dünya genelinde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesiyle beraber Airbnb azıcık da olsa toparlandı. Ancak pandemi sebebiyle 2019’a göre gelirinde yüzde 30 kayıp yaşadı.

Sporla ilgili uygulama indirmeler de azaldı çünkü salgın sebebiyle maçlar iptal edildi ya da ertelendi. Ancak yazın ve sonbaharda maçlar yeniden yapılmaya başlandığı zaman spor uygulamaları indirmeleri de buna bağlı olarak yükselişe geçti. Bu noktada Hindistan, Eylül ayında spor uygulamalarında sıçrama yaşanmasına büyük katkıda bulundu. Çünkü Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Hindistan Premier Ligi gerçekleştirildi. Diğer ülkeler de spor etkinliklerinin yavaş yavaş geri gelmesiyle spor uygulamalarında artışlar görmeye başladı.

Genel anlamda baktığımızda koronavirüs salgını, mobil uygulama ve mobil oyun pazarının büyümesini hızlandırdı. Dünya genelinde aşılama çalışmaları hızlandıkça ve dolayısıyla ülkeler kısıtlamaları kaldırdıkça seyahat, konaklama, araç paylaşım uygulamaları vb. de yavaş yavaş da olsa pandemi öncesi seviyelere gelecek gibi görünüyor.

Kaynak: Sensor Tower, Data Reportal