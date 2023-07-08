Çocuk yaşta sinema dünyasına adım atan ve özellikle 1980’li yıllarda rol aldığı filmlerle Amerikan sinemasını domine eden güzel oyuncu Brooke Shields, aynı zamanda pek çok televizyon projesinde de yer almıştır. Gelin Brooke Shields sinema tarihi için ikonik kabul edilen filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

Tam adıyla Brooke Christa Camille Shields, 31 Mayıs 1965 tarihinde ABD’nin New York şehrinde dünyaya geldi. Henüz yaşını doldurmamış bir bebekken modellik yapmaya başladı ve 1980 yılında Vogue dergisine kapak oldu. Brooke Shields sinemaya ilk adımını ise 1978 yapımı Pretty Baby filmi ile attı. Çocuk pornografisi tartışmalarının fitilini ateşleyen film çok sert eleştiriler aldı.

Brooke Shields ismini tüm dünyanın duymasını sağlayan film ise The Blue Lagoon oldu. Genç oyuncu, 1980’li yıllara hızlı giriş yaptı ve art arda gerçek anlamda Amerikan sineması için ikonik kabul edilen filmlerde rol aldı. Sonraki yıllarda da pek çok film ve dizide rol almasına rağmen özellikle o dönemki filmlerinin hayranı çoktur. Gelin Brooke Shields’ın rol aldığı en iddialı filmlere yakından bakalım.

Sinemaseverlerin mutlaka izlemesi gereken Brooke Shields filmleri:

Wet Gold

Sahara

Endless Love

Wanda Nevada

The Blue Lagoon

Just You and Me, Kid

Freaked

The Weekend

Stalking Laura

Pretty Baby

What Makes a Family

Gizemli definenin peşinde: Wet Gold

Yıl: 1984

Tür: Macera, Dram

Yönetmen: Dick Lowry

Oyuncular: Brooke Shields, Burgess Meredith, Thomas Byrd

IMDb: 4.8

Ünlü bir piyanist olma hayalleri kuran garson Laura’nın çalıştığı yere gelen bir adam devamlı eski define hikayelerinden bahsetmektedir. Erkek arkadaşı bunların yalan olduğunu söylese de Laura bir gün bir gazete haberi görür ve anlatılanların gerçek olduğunu öğrenir. Bu hayale kapılan Laura ve erkek arkadaşı, adamın peşine takılıp usta bir denizci ile birlikte denize açılırlar. Denizde yaşananlar ise hiç tekin değildir.

Çöl yollarında genç bir kadın: Sahara

Yıl: 1983

Tür: Macera, Dram

Yönetmen: Andrew V. McLaglen

Oyuncular: Brooke Shields, Lambert Wilson, John Rhys - Davies

IMDb: 4.9

Bir otomobil yarışçısı, Trans - Afrika Otomobil Yarışı için benzersiz bir araba geliştirmiş ancak yarışma şansı bulamadan bir kazada ölünce bu hayali gerçekleştirmek kızı Dale’e düşer. Dale, erkek kılığına girerek Sahra Çölü’ndeki büyük yarışa katılır. Yarış başladığı anda erkek olmadığını gösteren Dale’in yol boyunca başına geleceklerin tamamı heyecan verici bir maceraya dönüşür.

Bir garip aşk öyküsü: Endless Love

Yıl: 1981

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Franco Zeffirelli

Oyuncular: Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight

IMDb: 4.9

Aynı bölgede yaşayan iki genç olan Jade ve David, tanışıp aşık olurlar. David’in evinde buluşan ikili sık sık burada birlikte olurlar. Bir gün annesi ikiliyi birlikteyken görünce David ceza alır. Bunun üzerine sinirlenip evini yakmaya çalışınca akıl hastanesine yatırılır. Bu olaylar çiftimizin arasını açsa da tutkulu aşklarını öldürmez ve sonraki yıllarda yaşanacaklarla araları daha da ısınır.

Vahşi Batı’da gizli hazine: Wanda Nevada

Yıl: 1979

Tür: Komedi, Gizem, Romantik

Yönetmen: Peter Fonda

Oyuncular: Peter Fonda, Brooke Shields, Fiona Lewis

IMDb: 5.5

Beaudrey Demerille, Vahşi Batı’da kasada kasaba gezip büyük kazanç sağlayan bir kumarbazdır. Son oyununda, Wanda Nevada isimli 13 yaşında bir kızı kazanır. Kızdan kurtulmak ister ama bir türlü beceremez. Bir gün Wanda’nın bir hazine haritasına sahip olduğunu söylemesi ile işler değişir. Garip ikilimiz, peşlerinde başkalarının da olduğu bu definenin peşine düşer.

Modern bir Adem ile Havva hikayesi: The Blue Lagoon

Yıl: 1980

Tür: Macera, Dram, Romantik

Yönetmen: Randall Kleiser

Oyuncular: Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern

IMDb: 5.8

Henry De Vere Stacpoole tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan The Blue Lagoon, bir gemi kazası ile başlıyor. Kazadan kurtulan kaptan ve iki çocuk kendilerini zor da olsa ıssız bir adaya atarlar. Kısa süre sonra kaptan ölünce çocuklar bir başlarına kalır. Bu iki çocuk birlikte büyür, yetişkin olur ve içinde yaşadıkları egzotik adanın tek sakinleri olarak yaşamaya çalışırlar.

İyi de sen nereden çıktın: Just You and Me, Kid

Yıl: 1979

Tür: Komedi

Yönetmen: Leonard Stern

Oyuncular: George Burns, Brooke Shields, Lorraine Gary

IMDb: 5.9

Eski bir oyuncu olan Bill, bir gün arabasının bagajını açar ve Kate isimli çıplak bir kızla karşılaşır. Kate aslında bir uyuşturucu satıcısından kaçmaktadır. Bill, 14 yaşındaki bu kızı yanına alarak saklamaya karar verir. Ancak peşlerinde yalnızca uyuşturucu satıcısı yoktur, aynı zamanda Bill’in tüm meraklı komşularının gözleri üstlerindedir.

Zehir saçan şirketin mutantları: Freaked

Yıl: 1993

Tür: Komedi, Bilim Kurgu

Yönetmen: Tom Stern, Alex Winter

Oyuncular: Brooke Shields, William Sadler, Eduardo Ricard

IMDb: 6.3

EES isimli bir şirket ürettiği ürünlerde zehirli bir madde kullanmakla suçlanır. Bunun yalan olduğunu açıklamak için ünlü bir oyuncu ile anlaşırlar. Oyuncu, şirketin üretim merkezine giderek söylentileri yalanlamaya çalışır. Fakat karşılaştığı manzara korkutucudur çünkü şirket gerçekten de zehirli ürünler yapmaktadır ve dahası, ürünleri yüzünden mutanta dönüşenleri de bir çiftlikte saklamaktadır.

Ölen dostun yası: The Weekend

Yıl: 1999

Tür: Dram

Yönetmen: Brian Skeet, Brian C. Skeet

Oyuncular: Gena Rowlands, Deborah Kara Unger, Brooke Shields

IMDb: 6.3

Sweeney, AIDS yüzünden hayatını kaybetmiş genç bir adamdır. Ölümünden bir yıl sonra arkadaşları ve ailesi onu anmak üzere bir araya gelirler. New York’un dışında bir taşra bölgesinde toplanan bu insanlar sohbet etmeye ve anıları yad etmeye başlarlar. Laf lafı açtıkça aslında konuşulanların orada olan herkesin bir tür iç çatışmasına dönüştüğünü görürüz.

Hayır demek, hayır demektir: Stalking Laura

Yıl: 1993

Tür: Suç, Dram, Korku

Yönetmen: Michael Switzer

Oyuncular: Richard Thomas, Brooke Shields, Viveka Davis

IMDb: 6.4

Gerçek olaylardan sinemaya uyarlanan Stalking Laura filmindeki ana karakterimiz, Laura isminde genç ve güzel bir kadın. Bilgisayar mühendisliğinden yeni mezun olmuş olan Laura, Silikon Vadisi’nde iyi bir işe girer. İş yerindeki bir adam ona ilgilidir ama genç kadın reddeder. Reddedişlerin sayısı arttıkça adamın Laura’ya karşı bir takıntısı olduğu ortaya çıkar ve işler giderek rahatsız edici bir hal alır.

Çok sert bir film: Pretty Baby

Yıl: 1978

Tür: Dram

Yönetmen: Louis Malle

Oyuncular: Brooke Shields, Keith Carradine, Susan Sarandon

IMDb: 6.5

Pretty Baby filminin hikayesi bir genelevde geçiyor. Burada çalışan kadınlardan birinin kızı olan 12 yaşındaki Violet, evin patronu tarafından bir hayat kadını olarak yetiştirilmektedir ve çok geçmeden o da çalışmaya başlar. Brooke Shields’in sinemaya ilk adım attığı film olan Pretty Baby vizyona girdikten sonra çocuk pornografisi tartışmalarını beraberinde getirmiş ve çok fazla eleştiri almıştır. Film bugün için bile aşırı sahneler içeriyor.

Ölen annenin ardından: What Makes a Family

Yıl: 2001

Tür: Dram

Yönetmen: Maggie Greenwald

Oyuncular: Brooke Shields, Cherry Jones, Anne Meara

IMDb: 6.6

What Makes a Family filminde Sandy ve Janine isimli lezbiyen bir çiftin hikayesini izliyoruz. Mutlu çiftimiz bir gün bir çocuk sahiplenerek gerçek bir aile olmaya karar verirler. Sandy’nin kısa bir süre sonra ölmesi ise işlerin sarpa sarmasına neden olur. Daha da kötüsü Sandy’nin ailesi Janine’ye velayet davası açınca olay artık ahlaki bir tartışmaya dönüşür.

Bir dönemin Amerikan sinemasına damga vurmuş oyunculardan olan Brooke Shields’in rol aldığı ikonik filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Brooke Shields filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.