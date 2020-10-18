2013 yılından bu yana yeni bir filme kavuşmayan Zor Ölüm serisi, bugün paylaşılan sürpriz fragmana göre reklamla da olsa yeniden geri dönüyor. Bruce Willis'in kızı tarafından paylaşılan fragmanda Bruce, yeniden John McClane olarak gözüküyor.

İlk filmi 1998 yılında yayınlanan ve 2013 yılına kadar toplamda 5 farklı filmle sinemalarda ve ekranlarımızda yer alan Zor Ölüm serisi, 2013'ten bu yana yeni bir filme kavuşmamıştı. Ancak bugün, Bruce Willis'in en büyük kızı Rumer Willis, Twitter üzerinden heyecanlandırıcı bir paylaşım yaptı.

Rumer Willis, yaptığı paylaşımda babası Bruce Willis'in John McClane olarak geri döneceğini gösteren kısacık bir video paylaştı. Yalnızca 15 saniyelik uzunluğa sahip olan video, yılbaşı döneminde Bruce Willis'in sokakta yürüdüğünü ve birden arkasındakilere dönerek ceketini çıkardığını gösterdi.

Yeni Zor Ölüm reklamla dönüyor:

Rumer Willis tarafından paylaşılan bu heyecanlandırıcı videoda ' Bir hikâye biter yenisi başlar ' ifadesine yer verildi. Bunun yanı sıra fragman, Zor Ölüm'ün geri döneceğini belirterek '#DieHardIsBack (Zor Ölüm Döndü)' etiketini gösterdi. Fragmanda 18 Ekim 2020 tarihi gösterildi. Ancak paylaşımda yer alan '#ad' etiketiyse bunun yalnızca bir reklam olacağını gösterdi.

Zor Ölüm serisinin 6. filmi, bir zamanlar 20th Century Fox bünyesinde geliştiriliyordu. Ancak Fox ve Disney birleştiği sırada olumsuz etkilenen projelerden birisi de Zor Ölüm 6'ydı. Fakat bu, serinin bittiği anlamına gelmiyordu. Zira o zamandan bu yana Disney'in 'McClane' ismini verdiği yeni bir film serisi çekmeyi istediği söyleniyordu.

2018 yılında yapımcı Lorenzo diBonaventura, Empire'a yaptığı açıklamada John McClane karakterine daha önce olmadığı kadar bağlanmamızı istediklerini söylemişti. Lorenzo, normalde Bruce Willis için serinin sonu olacak olan 6. filmin aslında yeni bir başlangıç olabileceğini de bu açıklamasıyla ifade etmişti.