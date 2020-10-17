Pandemi dünyayı tehdit etmeye devam ederken bu süreçten sinemalar oldukça olumsuz etkileniyor. Wonder Woman 1984’ün yönetmeni Patty Jenkins ise yine de filmi yılbaşında vizyona sokabileceklerine inanıyor.

Pandemi sürecinde sinemaların kapanması ve filmlerin yapım süreçlerinin aksaması nedeniyle sektör oldukça zora girmişti. Yapımlar tamamlansa bile vizyon tarihleri izleyicilerin sinemaya gidebilmesi beklenen döneme ertelenmişti.

Warner Bros da Wonder Woman 1984’ün çıkışını ertelemişti. Eylül ayında bir açıklama yapan firma, filmin 2020 yılının yılbaşı döneminde vizyona gireceğini açıklamıştı. Böylece film pandemi yüzünden üçüncü defa ertelenmişti.

Filmin yönetmeni bu kez erteleme olmayacağına inanıyor

Wonder Woman 1984’ün yönetmen koltuğunda oturan Patty Jenkins, daha önce üç defa ertelenen yapımın bu kez vizyona girebileceğine inandığını söyledi. Aslında yapım Ekim ayında vizyona girecekti ancak Tenet’in yaşadığı başarısızlık sonrasında DC karar değiştirdi.

Nolan’ın büyük bir reklam kampanyası yapılan filmi 3 aydır vizyonda olmasına rağmen ABD içinde daha kendi bütçesini bile çıkaramadı. İnsanlar henüz pandemi sürerken sinemaya gitmeye hiç de istekli olmadıklarını gösterdi. Bu da Wonder Woman 1984 gibi yapımların tekrar ertelenmesine neden oldu.

Yakın zamanda hem ülkemizde hem de dünyada pandemi yeniden hız kazanmaya başladı. Bunun sonucu olarak da pek çok farklı ülkede ek tedbirler uygulandı, ek önlemler alındı. Sinemaların seyirci sayısı da daha da azaldı. Haliyle Wonder Woman 1984, 2020 yılında vizyona girecek tek büyük film olacak.

Wonder Woman 1984 vizyona girecek mi?

Game of Thrones dizisinden de tanıdığımız Pedro Pascal, WW1984’te Maxwell Lord rolüyle filmde yer alacak. Pascal gecikmelere şaşırmadığını ifade ediyor. Herkesin bu tür gecikmelere alıştığını ifade ediyor.

Jenkins ise umudunu koruduğunu söylüyor. Pandemi döneminde kesin konuşmanın mümkün olmadığını söyleyen yönetmen, üç yılını harcadığı projenin sonunda elinde henüz bir şey bulunmadığını, bir ürün ortaya koyamadıklarını ifade etti.

Daha önce Warner Bros’un filmi doğrudan DVD’ye veya yayın platformlarına çıkarabileceği ifade edilmişti. Jenkins bu iddiaları ise reddederek böyle bir alternatif planın hiç masaya gelmediğini açıkladı.