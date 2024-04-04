Bilim kurgu filminden fırlamış gibi duran bu “şey”, sonbahar ve yaz aylarında, sulak yerlerde görülebiliyor. Peki tam olarak ne ve görürsek korkmalı mıyız?

Görünüşü rahatsız edici olabilen, devasa jelatinimsi torbaları andıran bu “şey”, uzaylı yumurtasına benziyor desek abartmış olmayız muhtemelen. Aslında bu “şey”, tek bir “şey” değil. İçinde bir koloniyi barındırıyor.

Kafanızda yeterince soru işaretleri oluştuysa bu tuhaf yaratığın ne olduğuna daha yakından bakarak merakımızı giderelim.

İlginç canlı türünün adı “bryozoan”.

İlkbaharda oluşmaya başlayan yapı, yaz sonu ve sonbaharda zirveye ulaşıyor ve kışın ölüyor. Eşeysiz üremeyle ortaya çıkan bu hayvanlar, evet, yanlış duymadınız, hayvanlar; “bryozoan” olarak adlandırılıyor.

Antarktika dışındaki tüm kıtalarda bulunan bryozoanların içinde 4000’den fazla tür olduğu tahmin ediliyor ve bu türlerin büyük bir kısmı deniz ortamında yaşıyor. Kuzey Amerika’da bulunanların ise sadece 24’ü tatlı suda yaşayabiliyor.

Kökenleri 488 milyon yıl önceye dayanıyor.

Oldukça zararsız olan bryozoanlar, şehir merkezlerindeki sularda bile görülebiliyor. Tek kötü yanları ise filtreleme sistemlerine sıkışıp kalmaları. Stanley Park Ekoloji Topluluğundan Kathleen Stormont’ın söylediğine göre küçük organizmaları bir araya getirerek bir koloni oluşturan bu hayvanların yüz binlerce yıldır değişmeyen çok eski soyları var.

Peki Bryozoanların yapısı tam olarak nasıl?

Bu ilginç hayvanlar, hiç de karmaşık olmayan bir yapıya sahip. Ağızları ile anüsleri aynı yerde ve polipid olarak bilinen organları var. Ayrıca “lophophore” adında, algler gibi çevredeki olası besinlerini filtreleyen, U şeklinde bir uzuvları var.

Tahmin edebileceğimizden çok daha önemli bir görevleri bulunuyor.

Oklahoma Yaban Hayatı Koruma Departmanının belirttiğine göre bu hayvanlar, ekosistemin önemli bir parçası çünkü suyu temizliyorlar ve midye, salyangoz ile küçük balıklar için av görevi görüyorlar. Yeşil renkleri ise yedikleri alglerden dolayı suyun berraklığını artırıyorlar.

Her ne kadar tehlikeli olmasalar da suda yüzerken böyle bir canlı ayağımıza değse ne yaparız kim bilir?

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