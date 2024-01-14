“Dünya üzerinde yaşayan en büyük canlı nedir?” diye sorulduğunda muhtemelen hepimizin cevabı, hemen “Balina ya da dinozordur herhâlde…” olur. Fakat doğru yanıt, tahmin ettiğimizden çok daha farklı!

Balinaları ve dinozorları bile gölgede bırakabilecek bir canlı organizma düşünün… Hayal etmesi bile güç geliyordur muhtemelen. Üstelik dünyada böyle bir canlı varsa nasıl bizim haberimiz olmaz ki?

Yeterince merak ettiyseniz bu canlının ne olduğuna, kafanızda canlandırmakta zorlanacağınız büyüklüğüne ve nerede yaşadığına bakalım.

2022 yılında keşfedilen organizma, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor.

Bilim insanları tarafından keşfedilen ve Avustralya’nın kıyı şeridinde büyüyen bu organizmanın varlığı aslında daha önce biliniyordu. Tek bir organizma olduğu yeni keşfedildi. Üstelik bu organizma, 200 km² idi. Hayır, dönüp tekrar okumanıza gerek yok. Doğru okudunuz. Gerçekten de o boyutta!

Büyüklüğün aklınızda biraz daha canlanması için şöyle de diyebiliriz: En az 28.000 tane futbol sahasını bir araya getirirseniz ancak bu boyuta ulaşabilirsiniz. Hatta başka bir örnek daha verelim: Vatikan’dan 450 kat daha büyük!

Guinness Rekorlar Kitabı'na da resmî olarak “dünyanın en büyük canlı organizması” ünvanıyla girmeyi başardı. Bu kadar merak yeterse lafı daha fazla uzatmadan canlının ne olduğunu açıklayalım artık.

Dünyanın en büyük organizması, su altı çayırı!

Posidonia Australis adındaki su altı çayırının tamamı, tek bir organizma gibi davranıyor çünkü içindeki tüm bitkiler, aynı genetik yapıyı paylaşıyor. Hepsi, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlar da diyebiliriz.

Yaklaşık 4.500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, “rizom” olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. Daha da ilginci, Poseidon otu ile gizemli ve bilinmeyen bir türün melezi olması.

Birbirlerine bağlı olma durumları, bağlantılar aracılığıyla besin alışverişinde bulunmalarına ve tek bir organizma olarak yaşamalarına da imkân tanıyor.

Dünyanın en yaşlı canlı organizması da bir bitki.

Başka bir içeriğimizin konusu olan dünyanın en yaşlı canlı organizmasında da benzer bir durum var. Köklerinden yepyeni organizmalar üreten Pando ağaçlarının hepsi, yer altından birbirine bağlı.

Üstelik en eskileri 130 civarı yaşlarda olan bu ağaçlardan neredeyse 50.000 tane var! Organizmanın yaşının ise 80.000 olduğu tahmin ediliyor fakat bu kesin bir veri değil. Bazı uzmanlar, 1.000.000 bile olabileceğini öne sürüyor.

Konuyu daha detaylı okumak isterseniz aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz:

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