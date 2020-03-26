Okyanuslar Isındıkça Deniz Canlıları Kutuplara Doğru Gidiyor

300 kadar deniz canlısının 100 yıldan uzun bir zaman dilimini kapsayan küresel analizi, küresel ısınma nedeniyle bu türlerin kutuplara doğru yer değiştirdiğini gösteriyor. Ringa balığı ve penguen gibi türlerin soğuk bölgelere gidildikçe sayısı artıyor.

100 yılı aşkın bir süreyi kapsayacak şekilde 300'ün üzerinde deniz canlısı üzerinde yapılan küresel analize göre memelilerin, planktonların, balıkların, bitkilerin ve deniz kuşlarının sayısı iklimimiz ısındıkça değişiyor. Soğuk bölgelerde türlerin sayısı artar ve iklim değişikliği nedeniyle daha önce yaşanmaz olan yerler doğal ortam haline gelirken, sıcak bölgelerdeki türler, daha da sıcak hale gelen iklimin tolere edilemez oluşundan dolayı düşüş eğiliminde.

Bristol ve Exeter üniversiteleri tarafından yapılan araştırma, türlerin sayı değişimlerine ilişkin yayınlanmış 540 kaydı gözden geçirdi. Ekibin amacı, deniz bitkilerinin ve hayvanlarının denizlerin ısınmasına nasıl tepki verdiğini araştırmaktı. Bunun için geçen yüzyıldan bu yana tutulan kayıtlar da incelendi.

Ringa balıkları ve penguenlerin sayısı sıcak bölgelerde azalıyor

Bristol Üniversitesi'nde evrimsel ekoloji profesörü olan Martin Genner, okyanusların sıcaklığının 1 derece arttığı geçen yüzyıl boyunca toplanan verileri incelediklerini söyledi. Bir diğer araştırmacı Louise Rutterford, deniz canlıların sayısının soğuk kutup bölgeleriyle sıcak ekvator bölgeleri arasında sınırlı olduğunu söylerken, iklim değişikliğiyle birlikte ısınan denizler nedeniyle türlerin sayısının kutup bölgelerine doğru gidildikçe artmasını tahmin ettiklerini belirtti. Rutterford, ekvator bölgelerindeki türlerin sayısının da azalacağını çünkü daha da ısınan denizlerin yaşama olanak tanımamaya başlayacağını düşündüklerini aktardı.

Gerçekten de, yapılan araştırmalar neticesinde, ringa balığı ile penguen türünün sayısının kendi floralarının sıcak kesimlerinde azaldığı, ancak daha soğuk kısımlarında arttığı tespit edildi. Bu değişiklikler nedeniyle bazı deniz canlılarının avantaj sağladığını, bazılarınınsa sorun yaşadığını kaydeden Rutterford, bunun özellikle ekvator bölgelerinde yaşayan türler için geçerli olduğunu kaydetti.

2050 yılına gelindiğinde sıcaklığın sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 derece artacağını kaydeden araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda türlerin sayısının daha da değişeceğini tahmin ediyorlar. Rutterford, özellikle deniz canlılarının iklim değişikliğinden etkileneceğini düşünüyor. Araştırmacı, bu durumun sıcak su balıklarını daha fazla yakalama imkânı sunacağını, ancak aynı zamanda sıcaklık artışıyla birlikte daha önce nadir görülen sıcak su parazitlerini de aktive edebileceğine dikkat çekiyor.