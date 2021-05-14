Twitter'da dolaşıma giren bir haber ile BtcTurk Pro'nun hacklendiği ve kullanıcı verilerinin Raidforums isimli bir internet sitesinde satışa çıkarıldığı iddia edilmişti. Hemen ardından BtcTurk tarafından iddialar reddedilse de hacklenen ve bilgileri sızdırılan bazı hesap sahiplerine ulaşıldığı bilgisi geldi.

Geçtiğimiz gün yerli kripto borsası BtcTurk kullanıcılarını yakından ilgilendiren oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Twitter'da yayılan ve kısa sürede gündem olan haberde, BtcTurk Pro'nun hacklendiği ve kullanıcılara ait pek çok önemli bilginin de Raidforums isimli bir internet sitesinde satışa çıktığı iddia ediliyordu. Veriler arasında kullanıcıların açık adresleri ve kimlik bilgileri gibi kritik bilgiler yer alıyordu.

Bu kritik iddia sonrası BtcTurk Pro kullanıcıları haklı olarak gözlerini BtcTurk'ten gelecek açıklamalara çevirdiler. İddiaların ortaya çıkmasından bir süre sonra açıklama yapan BtcTurk ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylediği ancak kullanıcıları çok da ikna etmeyen bir açıklama yaptı.

BtcTurk sorun yok dedi, bilgileri çalınan hesapların sahiplerine ulaşıldı:

BtcTurk, açıklamasında ''Değerli kullanıcılarımız, sosyal medyada bahsi geçen iddialar ile ilgili bilgimiz olduğunu, ekiplerimizin konuyu incelediğini, sistemlerimizde herhangi bir güvenlik ihlali bulunmadığını bilgilerinize sunarız'' ifadelerine yer vermişti. Ancak bu açıklama sonrası konuya ilişkin incelemeler devam etti.

Kripto para alanında yaptığı paylaşımlarla da tanınan blokzincir uzmanı Tufan Poyraz'ın yürüttüğü inceleme sonrası, verileri sızdırılan kişilerden sekizine ulaşıldı. Poyraz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hackerların paylaştığı mail adreslerinin pek çoğunun sisteme kayıtlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Aynı zamanda Twitter üzerinden Poyraz'a ulaşan bir BtcTurk Pro kullanıcısı da yayınlanan kullanıcı bilgileri arasında kendi adresinin de olduğunu ifade etti. Poyraz'a Twitter üzerinden ulaşan kullanıcı, konuya ilişkin olarak BtcTurk ile iletişime geçtiğini ancak Twitter'da yapılan açıklamadan farklı bir dönüş alamadığı ifade etti.

BtcTurk'ten henüz bir açıklama yok:

Bu gelişmeler sonrası konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunmayan BtcTurk, hacklenme iddialarına ilişkin olarak yaptığı son açıklamasında ''Değerli kullanıcılarımız, sistemlerimizde herhangi bir olağandışı durum bulunmamaktadır. Bilgi güvenliği ve yazılım ekiplerimiz 7/24 sizlerden gelen tüm öneri ve bildirimleri incelemeye, @BtcTurkDestek ekibi tüm sorularınızı cevaplamaya devam ediyor. Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BtcTurk hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi paylaşımlarına karşı gerekli hukuki süreç başlatılacak olup, titizlikle takip edilecektir. Her zaman olduğu gibi Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz'' ifadelerini kullanmıştı.