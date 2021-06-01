Sosyal medyada birçok BtcTurk kullanıcısı, kendilerine gönderilen bildirilerle karşı karşıya kaldı. Bu bildirilerde kullanıcıların hesaplarının para çekmeye kapatılmasını, ya da yatırılmak istenen paranın kaynağının sorulmasını içeriyordu. Peki, BtcTurk neden bu bilgileri istemeye başladı?

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir güvenlik sorunuyla gündeme gelen BtcTurk, bugün kullanıcılarına gelen e-posta ve bildiriyle sosyal medyada tartışılmaya başladı. Birçok BtcTurk kullanıcısı, kendilerine gönderilen e-postada hesaplarının kripto para çekme işlemlerine kapatıldığına dair bildiri gördü. BtcTurk, bu bildiride kullanıcılarından çeşitli bilgiler talep etti.

Bunu yanı sıra birkaç kullanıcı da BtcTurk’e para yatırma işlemi yaparken önemli bir bildiri aldı. Yüklü miktarda para yatırma işlemi açan kullanıcılar, yatırmaya çalıştıkları parayı nereden elde ettiklerini kanıtlamakla yükümlü tutuldu. Her iki olay da sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılırken, biz de konunun derinliklerine inelim dedik.

BtcTurk’ün kullanıcılarından istediği bilgiler:

Meslek , kaç yıldır bu meslekte çalışıldığı

, kaç yıldır bu meslekte çalışıldığı Öğrenim durumu

Gelir kaynağı

Adres teyit bilgisi

Telefon numarasının kullanıcının adına kayıtlı olduğunu gösteren belge

Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü

Başkası adına işlem yapılmadığını beyan eden imzalı dilekçeli özçekim belgesi

Transfer yapılan kripto para adresinin ait olduğu platform veya cüzdan

BtcTurk, hesaplarını kripto para çekme işlemlerine kapattığı kullanıcılarından yukarıda gördüğümüz bilgileri istedi. Borsa, yüklü miktarda para yatırmaya çalışan kullanıcılarındansa aşağıdaki bilgileri talep etti:

Birikim hesabına ait hesap hareketleri dökümü, beyan edilen ev satışına dair satış sözleşmesi gibi bilgiler

BtcTurk’un her iki konuya ilişkin yaptığı açıklama aynıydı:

“Her platformun farklı güvenlik süreçleri bulunmaktadır. İşleminizle ilgili talep edilen belgeler tamamen BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir.”

Peki, BtcTurk neden böyle bir şey yapıyor?

1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte platformlar, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasında yer almaya başladı.4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), borsa dolandırıcılıklarının ardından kripto paraların ticaretini güvence altına alabilmek için bir düzenleme getirdi ve kripto varlık rehberi yayınladı (Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın). Düzenlemeyle birlikte kripto para platformları belirli sorumluluklara tabii tutulmaya başlandı.

Gerçekleşen şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmek zorunda olan kripto para platformları, bunu yapmadıkları takdirde kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. MASAK tarafından yayınlanan rehbere göre bundan böyle platformlar, 75 bin TL’yi aşan işlemleri kayda alıp “müşterinin tanınması yükümlülüğü” kapsamında kimlik tespiti yapacak. Bu işlemlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek.

BtcTurk de şu anda kullanıcılarından istediği belgelerle bu yükümlülüğü yerine getiriyor. Şirketin hesabını aktif olarak kullanmayan bazı kullanıcılarından belge talep etmesiyse gelecekte herhangi bir sorun yaşanmamasını engellemek olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de diğer kripto para platformlarının BtcTurk’u takip ettiğini görebiliriz.