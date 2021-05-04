Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kripto varlık rehberine göre kripto para platformlarının güvenlik konusundaki sorumluluğu artacak. Platformlar, şüpheli durumları Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirmekle yükümlü olacak. Görevi yerine getirmeyen kuruluşlara maddi yaptırım uygulanacak.

Özellikle borsa dolandırıcılıkları sonrasında ülkemizdeki şanı zedelenen kripto paraların ticaretini güvence altına almaya yönelik bir düzenleme getirildi. Düzenlemeye göre kripto para borsa platformları, müşteri işlemleriyle ilgili bilgi sağlamakla yükümlü olacak. Bu kurala uymayan platformlara 4 milyon TL’ye kadar cezai işlem uygulanacak.

Bir süredir kripto paraların güvenli olup olmadığı hakkında ülkemizde devam eden tartışmalarla birlikte birçok ilgili bakanlıktan düzenleme sinyalleri geliyordu. Dolandırıcılık bir yana, kripto paraların terörist eylemler ya da para aklamak için kullanılabileceği bilgisi, tartışmaları daha da büyüttü. Yakın zamanda MASAK’ın kripto varlık rehberi, bu sorunları çözme umuduyla yayımlandı.

Kripto paraların büyük suçlarda kullanımı engellenecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para platformlarını belirli sorumluluklara tabii tutacak bir yönetmelik yayınladı. 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre kripto para platformları, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasında yer alacak. Kuruluşlar, gerçekleşen şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmek zorunda olacak. Bu görevin yerine getirilmemesi durumunda kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza kesilecek. Böylece ülkede kara para aklama, terör finansmanı gibi suçların kripto paralarla gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek.

75 bin lirayı aşan işlemler denetlenecek

MASAK’ın yayınladığı kripto varlık rehberi, para aklama ve terör finansmanı kategorisine girebilecek işlemlerin nasıl saptanacağını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Rehber, bu işlemlerin bildirilmesi için tanınan gün sınırını da belirtiyor: Platformlar, 75 bin lirayı aşan işlemleri kayda alıp kimlik tespiti yapacak. Bu işlemlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek. Acil denebilecek kriterlere sahip işlemler ise derhal bildirilecek.