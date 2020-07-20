BTK, 5G teknolojisine vurgu yaptığı bir rapor hazırladı. TBMM'ye sunulan raporda, mevcut şebeke alt yapılarının yetersiz durumda olduğuna ve 5G bağlantı teknolojisinin bu yetersizliğe çözüm olacağına değiniliyor. BTK'ya göre 5G, devletler arasında bir güç gösteri niteliğinde olacak.

İnternet kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve insanlar artık hem daha hızlı hem de gecikmenin daha düşük olduğu internet bağlantısına ihtiyaç duyuyorlar. Hal böyle olunca da yetkililerinin kapıları çalınıyor ve daha yüksek hızlarda internetin nasıl elde edilebileceği soruluyor. Şimdiyse vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği dilekçeler incelendi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), bu konuyla ilgili bir rapor hazırladı.

BTK tarafından hazırlanan raporun tüm detaylarına yakından bakacağız. Ancak öncelikle, raporda yer alan can alıcı noktalara değinelim. Malumunuz, Türkiye'nin internet hız ortalaması pek de iyi değil. Görünüşe göre BTK de bu durumun farkında. Çünkü raporda yer alan bilgilere göre internet uygulamalarına olan talebin her geçen gün artmasının, mevcut internet şebekelerini yetersiz bıraktığına değiniliyor. BTK, bu noktada eksiğin 5G bağlantı teknolojileri ile sağlanabileceğini vurguluyor.

BTK'nın hazırladığı rapora göre 2011 ile 2019 yılları arasında mobil veri trafiği, tam 138.7 katına çıkmış. Ayrıca BTK'ya göre veri trafiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde çok daha ileri noktalara taşınacağı tahmin ediliyor. İşte mobil veri trafiğinin bu denli yükselmesinin şebeke alt yapılarının yetersizliğini artıracağını ifade eden rapor, çarenin beklentilerin yüksek olduğu 5G bağlantı teknolojisi olduğunu ifade ediyor.

BTK, 5G bağlantı teknolojisinin temelde 3 özelliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Bu özellikler yüksek hız, düşük gecikme süresi ve ultra yoğun makineler arasında iletişimi sağlamak. Kurum, bu teknolojinin sadece tüketicilerin hayatlarını değil, dronelar, sanal gerçeklik teknolojileri ve nesnelerin interneti (IoT) gibi sektörlerin gidişatını da etkileyecek. BTK'ye göre 5G bağlantı teknolojisiyle ciddi bir başarı sağlanmış olacak.

BTK, 5G teknolojisinin sadece internet hızını etkilemeyeceğini söylüyor. Rapora göre 5G teknolojisi, devletler için de kritik bir önem arz ediyor ve hükümetlerin, bu teknolojiyle birlikte büyük bir yarışa girdiğini ve 5G teknolojisinin bir güç gösterisi olduğuna değiniliyor. 5G'nin ülke geneline bir anda sunulmasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığını ifade eden BTK, önceliğin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlere verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Hazırlanan rapor, 5G teknolojisinin kullanım alanlarına da değiniyor. BTK, 5G bağlantı teknolojisinin yüksek hızlı ve düşük gecikme süreli yapısının vatandaşların yanı sıra kablosuz sistemler, uzaktan kontrol gerektiren sistemler, acil durumlarda anında iletişim, akıllı şehirler ve diğer otomasyon sistemleri için yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade ediyor. Hazırlanan rapor, 5G teknolojisinden beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.