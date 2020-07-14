Samsung, 6G Teknolojisi İçin Bir Tanıtım Belgesi Yayımladı

Samsung, 6G bağlantı teknolojisi ile ilgili bir tanıtım belgesi yayımladı. Yayımlanan belge, Samsung'un 6G teknolojisine bakış açısını, bu teknolojinin neler sunabileceğini ve nerelerde kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Samsung'un 6G teknolojisi ile ilgili en vurucu açıklaması ise bu teknolojinin kullanıma geçeceği yıl.

Hayatımızdaki en yeni teknolojilerden bir tanesi hiç şüphesiz 5G teknolojisi. Bazı yerlerde kullanılabilen, Türkiye'de ise henüz deneyimleme imkanımızın olmadığı bu teknoloji, birkaç yıl içerisinde ülkemizde de aktif olarak kullanılabilecek. Ancak görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 5G teknolojisini bir kenara bırakarak 6G teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung'la ilgili 2019 yılında ortaya atılan bazı iddialar, şirketin 6G teknolojisi üzerinde çalıştığını zaten gösteriyordu. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemişti. Şirket şimdiyse bir belge yayımladı ve bu belgede Samsung'un 6G vizyonunun neler olduğunu detaylı bir şekilde anlattı. Samsung'a göre 6G teknolojisiyle tanışmak için çok da uzun bir süre beklemeyeceğiz.

Samsung'ın yayımladığı tanıtım belgelerine yakından baktığımızda şirketin, 6G teknolojisi için en fazla 10 yıl sürenin olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Yani çok büyük bir ihtimalle Türkiye, 5G teknolojisini yaygın olarak kullanmaya başladığında 6G teknolojisi ile tanışmış olacağız. Samsung, 2028 yılında 6G'nin kullanılmaya başlayabileceğini ifade ediyor.

5G teknolojisi, şu an için bile fazlasıyla tartışılan ve henüz anlaşılamayan bir teknoloji. Hal böyle olunca da 6G teknolojisinin neler sunacağını düşünmek hayli zor. Bu konuda da önemli açıklamalar yapan şirket, 6G bağlantı teknolojisinin tüketicilere neler vadedebileceğine de değiniyor. Peki Samsung'a göre 6G, ilerleyen yıllarda bizlere neler sunacak?

Samsung'a göre 6G, 10 milisaniyenin altında gecikme süresine sahip olacak

Samsung'un tanıtım belgelerinde yer alan verilere göre 6G bağlantı teknolojisi, 1.000 Gbps pik veri indirme hızına sahip olacak. Kullanıcılar ise 1 Gbps veri indirme hızını standart olarak kullanabilecekler. Ayrıca Samsung'a göre 6G, 10 milisaniyeden daha düşük seviyelerde gecikme sunacak. Samsung, 6G'nin uzaktan kontrol sistemlerindeki güvenilirlik konusunda ise 5G'den tam 10 kat daha iyi olacağını ifade ediyor.

6G teknolojisi nerelerde kullanılabilecek?

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, 6G bağlantı teknolojisinin nerelerde kullanılabileceğine de değiniliyor. Buna göre Samsung, 6G bağlantı teknolojisinin bir numaralı kullanım alanının yüksek çözünürlüklü artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri olacağını düşünüyor. Üstelik Samsung, bu teknolojilerle ilgili bazı rakamsal verilere de değiniyor.

Samsung'un rakamsal verilerine göre artırılmış gerçeklik destekli 8K çözünürlükte bir görüntünün ekrana aktarılması için 55.3 Mbps internet hızına ihtiyaç duyuluyor. Fakat Samsung, gerçekten de sürükleyici bir artırılmış gerçeklik deneyiminin sunulması için ihtiyaç duyulan internet hızının 0.44 Gbps olduğunu ifade ediyor. Ayrıca 16K çözünürlükte sanal gerçeklik destekli görüntülerin aktarımı için 0.9 Gbps internet hızına ihtiyaç duyuluyor ve Samsung'a göre 5G teknolojisi, bu hız için destek verebilecek noktada değil.

6G teknolojisi için genel bir açıklama yapmak gerekirse; Samsung'un buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Samsung dışında Xiaomi, Huawei ve Ericsson gibi şirketler de 6G teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Ancak bu şirketleri çalışmalarının ne durumda olduğu şu an için bilinmiyor. Eğer Samsung'un 6G vizyonuna ulaşmak ve 46 sayfa uzunluğundaki tanıtımın tümünü incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.