BTK, elektronik iletişim hizmetleri ve posta sektörüyle ilgili tüketici şikayetlerine ilişkin verileri açıkladı. İnternet servis sağlayıcıları, kendi sektörlerinde en çok şikâyet alan şirketler oldular. Vatandaş bağlantı ve hizmet kalitesinden rahatsız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri" ile "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri" isimli raporları, vatandaşların elektronik iletişimdeki şikâyet durumlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre BTK Online Tüketici Şikâyet Sistemi üzerinden yapılan başvuruların sayısı, yılın ilk çeyreğinde 52 bin 919 olarak kayıtlara geçti.

BTK verilerine göre bilişim teknolojileri alanında en çok şikâyet edilen sektör, internet servis sağlayıcıları oldu. Tüm şikayetlerin yüzde 51,4 gibi ciddi bir bölümü servis sağlayıcılar nedeniyle oluştu. BTK'ya göre 1 milyon abone başına servis sağlayıcılar için 1.531, uydu platformları hizmetleri için 994, kablo TV yayını için 213, sabit telefon hizmetleriyle ilgili 212, mobil hizmetler ile ilgili olarak da 210 kişi şikâyette bulundu.

Bağlantı ve hizmet kalitesi vatandaş için problem

BTK, vatandaşın şikâyet konularıyla ilgili de veriler sağladı. Buna göre; internet servis sağlayıcılarla ilgili şikayetlerin en büyük nedeni, bağlantı ve hizmet kalitesiydi. Mobil hizmetlerle ilgili şikâyet dilekçelerindeki en büyük problem ise faturalandırma sorunuydu. Uydu platformları ve sabit telefon hizmetleri için şikayetlerin bir numaralı nedeni ise abonelik işlemleri olarak karşımıza çıktı.

BTK, posta sektörüyle ilgili de veriler paylaştı. Buna göre BTK'ye CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla yapılan başvuruların sayısı geçtiğimiz yıl 13 bin 300 oldu. Tüketiciler, posta sektörüne ilişkin olarak en çok şubelerden ve çalışanlardan şikayetçiler. Öyle ki şikayetlerin yüzde 46,4'ü bununla ilgiliydi. Ayrıca geç teslimatlar yüzde 16,8, kayıp-çalıntılar yüzde 13,4 ve hasarlı teslimatlarla ilgili şikayetler de yüzde 4,8 payla karşımıza çıktı.