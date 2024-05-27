Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telekom firmalarına 40 milyon TL'yi aşan para cezası kesti. Sadece Türk Telekom ile grubuna kesilen ceza 14 milyon TL'nin üzerinde.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ülkemizde hizmet veren neredeyse tüm telekom şirketlerine ceza kesti. Çeşitli nedenlerden ötürü kesilen bu cezaların toplam tutarı 40 milyon TL'yi geçti.

BTK, Türk Telekom başta olmak üzere Millenicom, D-Smart, SuperOnline, Turkcell, Vodafone ve TurkNet gibi şirketlerin hepsine toplamda 40 milyon 38 bin TL ceza kesilmesine karar verdi. Türk Telekom ile bünyesinde kurulan TT Mobil, TT NET, 14 milyon 795 bin 372 TL ceza almış oldu.

Peki telekom şirketlerine neden ceza kesildi?

BTK tarafından yapılan açıklamaya göre İşNet, Millenicom, SuperOnline, Türk Telekom, TT Mobil, TT NET, Turkcell, Vodafone ve VodafoneNet fesih süreçleriyle ilgili toplamda 31 milyon 442 bin 739 TL ceza aldı. Öte yandan; Digitürk, D-Smart, Millenicom, SuperOnline, TurkNet, TürkSAT, Türk Telekom ve VodafoneNET'e yasal nakil süresini aştıkları için 5 milyon 782 bin 708 TL ceza verildi.

Cezalar bunlarla sınırlı değildi. VodafoneNet, SuperOnline ve Türk Telekom, yanlış bilgi ve belge ile bildirim nedeniyle 1 milyon 68 bin 822 TL, TTNET ise dönemsel internet hizmetinin dönem dışında açılıp faturalandırılması nedeniyle 848 bin 360 TL ceza aldı. TT Mobil ise borç ve alacaklar ile iadeler nedeniyle 895 bin 896 TL ceza aldı.