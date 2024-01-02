Full Çekenler Sanayide Kazıklanmaz: Bu Araba Parçalarının Kaç Tanesinin İsmini Bilebilirsin? [TEST]

18 dk okuma süresi
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Ben arabalardan iyi anlarım diyenlerdensen tam sana göre bir testimiz var. Bakalım görseldeki parçaları tanıyabilecek misin?

Şimdi sana önemli bir sorum var: Otomobilleri dışarıdan tanımak kolay; peki ya içindeki parçalara ne kadar hakimsin?

Her bir parçanın ismini veya işlevini bilmek gerçekten zor. Ancak gerçek otomobil meraklıları bu testi başarıyla tamamlayabilir. Haydi başlayalım!

1. Salyangozu andıran bu parçanın ismiyle başlayalım.

Otomobil Turbosu

A) Supercharger

B) Intercooler

C) Turbo

D) Egzoz Manifoldu

CEVAP

2. Bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı.

Debriyaj Balatası

A) Fren Diski

B) Fren Kaliperi

C) Direksiyon Göbeği

D) Debriyaj Balatası

CEVAP

3. Aracın serinlemesini sağlar.

Araba Radyatörü

A) Yağ Soğutucu

B) Egzoz Soğutucu

C) Klima Paneli

D) Radyatör

CEVAP

4. Arabanın böbreği desek yanlış olmaz.

Yağ Filtresi

A) Hava Filtresi

B) Yağ Filtresi

C) Benzin Filtresi

D) Polen Filtresi

CEVAP

5. Yakıt-hava karışımı için en önemli parçalardan.

Oksijen Sensörü

A) Oksijen Sensörü

B) Yakıt Sensörü

C) Krank Devir Sensörü

D) Egzoz Sensörü

CEVAP

6. Kendisi küçük, işlevi büyük.

Rölanti Motoru

A) Yağmur Sensörü

B) Far Sensörü

C) Park Sensörü

D) Rölanti Sensörü

CEVAP

7. Bunu bilmek çok zor olmasa gerek.

Direksiyon Kutusu

A) Direksiyon Kutusu

B) Rot Kolu

C) Silecek Motoru

D) Aks

CEVAP

8. Motordan aldığı güçle çalışır.

Klima Kompresörü

A) Şarj Dinamosu

B) Klima Kompresörü

C) Yakıt Pompası

D) Karbüratör

CEVAP

9. Ateşleme sisteminin değerli üyesi.

Yakıt Enjektörü

A) Buji

B) Piston

C) Yakıt Enjektörü

D) Isıtma Bujisi

CEVAP

10. Üstündeki sıvıya dikkat.

Fren Servosu

A) Termostat

B) Fren Servosu

C) Kalorifer Motoru

D) Direksiyon Kolonu

CEVAP

11. Bu küçük motora çok ihtiyacımız var.

Marş Motoru

A) Marş Motoru

B) Cam Motoru

C) Silecek Motoru

D) Sunroof Motoru

CEVAP

12. Antifriz kullanmayanların korkulu rüyası.

Silindir Kapak Contası

A) Külbütör Kapak Contası

B) Silindir Kapak Contası

C) Egzoz Manifold Contası

D) Karter Contası

CEVAP

13. Güvende kalmamızı sağlamakla görevli.

Kampana Fren

A) Fren Diski

B) Fren Merkezi

C) Kampana Fren

D) Porya Bilyası

CEVAP

14. Araba sıcakken açmasan iyi olur.

Genleşme Kabı

A) Genleşme Tankı

B) Cam Suyu Bidonu

C) Fren Hidrolik Yağı Deposu

D) Yedek Yakıt Deposu

CEVAP

15. Yakıtla bir işi olduğu kesin.

Ateşleme Bobini

A) Isıtma Bujisi

B) Yakıt Sensörü

C) Buji

D) Ateşleme Bobini

CEVAP

Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?

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