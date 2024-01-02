Ben arabalardan iyi anlarım diyenlerdensen tam sana göre bir testimiz var. Bakalım görseldeki parçaları tanıyabilecek misin?

Şimdi sana önemli bir sorum var: Otomobilleri dışarıdan tanımak kolay; peki ya içindeki parçalara ne kadar hakimsin?

Her bir parçanın ismini veya işlevini bilmek gerçekten zor. Ancak gerçek otomobil meraklıları bu testi başarıyla tamamlayabilir. Haydi başlayalım!

1. Salyangozu andıran bu parçanın ismiyle başlayalım.

A) Supercharger

B) Intercooler

C) Turbo

D) Egzoz Manifoldu

CEVAP

2. Bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı.

A) Fren Diski

B) Fren Kaliperi

C) Direksiyon Göbeği

D) Debriyaj Balatası

CEVAP

3. Aracın serinlemesini sağlar.

A) Yağ Soğutucu

B) Egzoz Soğutucu

C) Klima Paneli

D) Radyatör

CEVAP

4. Arabanın böbreği desek yanlış olmaz.

A) Hava Filtresi

B) Yağ Filtresi

C) Benzin Filtresi

D) Polen Filtresi

CEVAP

5. Yakıt-hava karışımı için en önemli parçalardan.

A) Oksijen Sensörü

B) Yakıt Sensörü

C) Krank Devir Sensörü

D) Egzoz Sensörü

CEVAP

6. Kendisi küçük, işlevi büyük.

A) Yağmur Sensörü

B) Far Sensörü

C) Park Sensörü

D) Rölanti Sensörü

CEVAP

7. Bunu bilmek çok zor olmasa gerek.

A) Direksiyon Kutusu

B) Rot Kolu

C) Silecek Motoru

D) Aks

CEVAP

8. Motordan aldığı güçle çalışır.

A) Şarj Dinamosu

B) Klima Kompresörü

C) Yakıt Pompası

D) Karbüratör

CEVAP

9. Ateşleme sisteminin değerli üyesi.

A) Buji

B) Piston

C) Yakıt Enjektörü

D) Isıtma Bujisi

CEVAP

10. Üstündeki sıvıya dikkat.

A) Termostat

B) Fren Servosu

C) Kalorifer Motoru

D) Direksiyon Kolonu

CEVAP

11. Bu küçük motora çok ihtiyacımız var.

A) Marş Motoru

B) Cam Motoru

C) Silecek Motoru

D) Sunroof Motoru

CEVAP

12. Antifriz kullanmayanların korkulu rüyası.

A) Külbütör Kapak Contası

B) Silindir Kapak Contası

C) Egzoz Manifold Contası

D) Karter Contası

CEVAP

13. Güvende kalmamızı sağlamakla görevli.

A) Fren Diski

B) Fren Merkezi

C) Kampana Fren

D) Porya Bilyası

CEVAP

14. Araba sıcakken açmasan iyi olur.

A) Genleşme Tankı

B) Cam Suyu Bidonu

C) Fren Hidrolik Yağı Deposu

D) Yedek Yakıt Deposu

CEVAP

15. Yakıtla bir işi olduğu kesin.

A) Isıtma Bujisi

B) Yakıt Sensörü

C) Buji

D) Ateşleme Bobini

CEVAP

Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?

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