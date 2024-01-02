Şimdi sana önemli bir sorum var: Otomobilleri dışarıdan tanımak kolay; peki ya içindeki parçalara ne kadar hakimsin?
Her bir parçanın ismini veya işlevini bilmek gerçekten zor. Ancak gerçek otomobil meraklıları bu testi başarıyla tamamlayabilir. Haydi başlayalım!
1. Salyangozu andıran bu parçanın ismiyle başlayalım.
A) Supercharger
B) Intercooler
C) Turbo
D) Egzoz Manifoldu
2. Bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı.
A) Fren Diski
B) Fren Kaliperi
C) Direksiyon Göbeği
D) Debriyaj Balatası
3. Aracın serinlemesini sağlar.
A) Yağ Soğutucu
B) Egzoz Soğutucu
C) Klima Paneli
D) Radyatör
4. Arabanın böbreği desek yanlış olmaz.
A) Hava Filtresi
B) Yağ Filtresi
C) Benzin Filtresi
D) Polen Filtresi
5. Yakıt-hava karışımı için en önemli parçalardan.
A) Oksijen Sensörü
B) Yakıt Sensörü
C) Krank Devir Sensörü
D) Egzoz Sensörü
6. Kendisi küçük, işlevi büyük.
A) Yağmur Sensörü
B) Far Sensörü
C) Park Sensörü
D) Rölanti Sensörü
7. Bunu bilmek çok zor olmasa gerek.
A) Direksiyon Kutusu
B) Rot Kolu
C) Silecek Motoru
D) Aks
8. Motordan aldığı güçle çalışır.
A) Şarj Dinamosu
B) Klima Kompresörü
C) Yakıt Pompası
D) Karbüratör
9. Ateşleme sisteminin değerli üyesi.
A) Buji
B) Piston
C) Yakıt Enjektörü
D) Isıtma Bujisi
10. Üstündeki sıvıya dikkat.
A) Termostat
B) Fren Servosu
C) Kalorifer Motoru
D) Direksiyon Kolonu
11. Bu küçük motora çok ihtiyacımız var.
A) Marş Motoru
B) Cam Motoru
C) Silecek Motoru
D) Sunroof Motoru
12. Antifriz kullanmayanların korkulu rüyası.
A) Külbütör Kapak Contası
B) Silindir Kapak Contası
C) Egzoz Manifold Contası
D) Karter Contası
13. Güvende kalmamızı sağlamakla görevli.
A) Fren Diski
B) Fren Merkezi
C) Kampana Fren
D) Porya Bilyası
14. Araba sıcakken açmasan iyi olur.
A) Genleşme Tankı
B) Cam Suyu Bidonu
C) Fren Hidrolik Yağı Deposu
D) Yedek Yakıt Deposu
15. Yakıtla bir işi olduğu kesin.
A) Isıtma Bujisi
B) Yakıt Sensörü
C) Buji
D) Ateşleme Bobini
Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?
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