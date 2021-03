New York'ta bulunan sıradan ve bakımsız bir Volvo V70, sadece sahip olduğu plaka yüzünden 20 milyon dolar değerinde ve araç, bu fiyata satılması halinde dünyanın en pahalı binek otomobili olacak.

Bir otomobil için en fazla ne kadar fiyat ödemeyi göze alabilirsiniz? Ya da soruyu biraz daha ilginç hale getirelim: Bir otomobil plakası için en fazla ne kadar fiyat ödersiniz? Hemen aşağıda fotoğrafını görmüş olduğunuz dünyanın ilk ve tek “New York” yazılı kişisel otomobil plakası, tek başına bir servet değerinde.

1970’lerinde sonunda tescil ettirilen “New York” kişisel otomobil plakası, ilk ve tek yasal New York yazılı kişisel plaka olduğundan koleksiyon değeri taşıyor. Üstelik bu değer tam tamına 20 milyon dolar.

“Vanity” olarak da bilinen kişisel plakalar; ABD, İngiltere, Avustralya gibi az sayıda ülkede bulunuyor ve teknik olarak tüm plakalardan dünya üzerinde yalnızca bir adet bulunduğundan bazı plakalar koleksiyon değeri de taşıyor.

Dünyanın en büyük şehirlerinden New York’ta da kişisel plakalar kullanılıyor ve bu kapsamda New York’ta herhangi bir hediyelik eşya dükkanına girdiğinizde New York yazılı sahte kişisel plakalar ile karşılaşabiliyorsunuz. Sahtesi hediyelik eşya olarak satılan bir plakanın gerçeğinin edeceği değeri tahmin etmek çok da zor değil.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi “New York” yazılı kişisel otomobil plakası, bir Volvo V70’e kayıtlı durumda. Dolayısı ile bu plakaya 20 milyon dolar karşılığında sahip olmak isteyen bir koleksiyoncu, söz konusu Volvo V70’i dünyanın en pahalı binek otomobili haline getirecek.