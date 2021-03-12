Dünyanın En Pahalı Yollarına Sahip Ülkeleri Açıklandı

Budget Direct, dünyanın en pahalı otoyollarına sahip ülkelerini araştırdı. Yapılan araştırmaya göre en pahalı ücretli otoyollar İsviçre'de bulunuyor. Türkiye'nin dahil edilmediği araştırmayı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerle güncellediğimizde, Türkiye'nin de dünya genelindeki pahalı otoyollara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Avustralya merkezli bir sigorta şirketi olan Budget Direct, dünyanın en pahalı yollarının hangi ülkelerde olduğunu tespit etmek için detaylı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmaya göre dünyanın en pahalı otoyolları, bir Avrupa ülkesi olan İsviçre'de bulunuyordu. Araştırmaya göre İsviçre'de paralı yola giren bir şoför, ortalama olarak 26.52 dolar ödeme yapıyor.

Yapılan araştırmanın bir numaralı sırasında yer alan İsviçre'deki otoyol fiyatları, araştırmanın yapıldığı diğer ülkelere kıyasla gerçekten çok yüksek. Zira listenin ikinci sırasında yer alan Avusturya'daki otoyolların ortalama ücreti 16.31 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Listenin devamında daha küçük oranlarda fiyat değişikliği yaşanırken İsviçre'nin açık ara birinci olması, dikkatlerden kaçmıyor.

İşte dünyanın en pahalı otoyollarına sahip olan ülkeler

Budget Direct tarafından yapılan araştırmaya göre en pahalı otoyollara sahip üçüncü ülke, 16.28 dolar ile Faroe Adaları. Bu ülkeyi sırasıyla; 10.75 dolar ile Danimarka, 8.76 dolar ile Polonya, 7.27 dolar ile Belçika, 7.26 dolar ile Çin, 6.06 dolar ile Arnavutluk, 5.47 dolar ile İsveç, 5.38 dolar ile ABD, 5.30 dolar ile Kanada, 4.40 dolar ile Belarus, 4.24 dolar ile Hollanda, 4.11 dolar ile Avustralya, 3.82 dolar ile Almanya, 3.05 dolar ile İrlanda, 2.92 dolar ile Birleşik Krallık, 1.53 dolar ile Yeni Zelanda ve 1.09 dolar ile de Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor.

Türkiye'deki otoyolların ortalama ücretleri ne kadar?

Ücretli otoyollar, Türkiye'de de zaman zaman gündem olan meselelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı vatandaşlar, otoyol ücretlerinin çok yüksek olduğunu, bu yüzden kullanamadıklarını ifade ediyorlar. Peki bu yaklaşım doğru mu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yaptığımız kontrollerde, 1. sınıf araçların, yani otomobillerin Türkiye genelindeki otoyollara, ortalama olarak 65 TL ödediğini görüyoruz. Bunu da dolar kuruna çevirdiğimizde, bir otomobil sahibinin Türkiye'deki ücretli otoyollar için 8.56 dolar ödemek zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Bu da bizi, sıralamanın 7. sırasına yerleştiriyor. Bu fiyatlara 6 araç sınıfının tümünü dahil edersek, listedeki sıralamanın daha da yükselebileceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.