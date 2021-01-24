Son olarak Bolide modeliyle karşımıza çıkan Bugatti, üç boyutlu baskı teknolojisinde çıtayı iyice yükseklere taşımayı hedefliyor. Bolide'ın ve diğer efsane modellerin arkasındaki isim olan Frank Götzke, teknolojinin üretim araçlarında da kullanılması için çalıştıklarını ifade etti.

Hâlihazırda 3 boyutlu baskı teknolojisini kullanarak otomobil üretimi yapan Bugatti, bu teknolojiyi çok daha ileri noktaya taşımayı hedefliyor. Gelişmiş 3 boyutlu baskı teknolojisinin kullanıldığı modellerden biriyse ekim ayında tanıtılan Bugatti Bolide modeliydi. Peki şirket yeni teknolojiyle neler başardı?

Bugatti, gelişmiş 3 boyutlu baskı teknolojisiyle birlikte aşırı sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip arabalar üretmeyi planlıyor. Bugatti Bolide'ın şasisinde kullanılan bağlantı çubukları da buna bir örnek oldu. Şirket, gelişmiş teknoloji sayesinde 3,5 ton basınca karşı dimdik durabilen bağlantı çubukları üretti. Üstelik Bolide'ın bu şasisi yalnızca 100 gram ağırlığındaydı.

Bolide, son teknolojilerin buluştuğu bir model:

Bugatti, 2018 yılında dünyanın en büyük titanyum bileşenini, bir fren kaliperini üç boyutlu olarak basmıştı. Şirket, günümüzdeyse Bolide'da kullanılan titanyum ve sarmal karbondan yapılmış dünyanın en büyük hibrit fonksiyonel gurubunu üretmeyi başardı. Yeni parçalar dayanıklı olmalarıyla birlikte inanılmaz derecede hafiflerdi.

1.850 beygirlik güç üreten canavar Bolide, her anlamda Bugatti'nin son teknolojileriyle ürettiği parçaları taşıyor. Yukarıda saydıklarımız dışında aracın turbofanlarında, ön ve arka kanatlarında, süspansiyon sisteminde ve daha birçok noktasında parçaları aşırı hafif ve dayanıklı yapan üç boyutlu baskı yönteminin izleri taşınıyor.

Bugatti Veyron, Chiron ve son olarak Bolide modellerinin arkasındaki isim olan Frank Götzke de bu teknoloji hakkında bir yorum yaptı. Götzke, "Bolide'ı bu kadar ayrıcalıklı yapan şey sahip olduğu teknolojik özellikler" dedi. Götzke, bu sözünün ardından "Bunlar aynı zamanda üretim araçlarına da aktarılabilir. Geliştirmeye ve üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz şey de bu." diyerek Bugatti'nin teknoloji hedefleri hakkında bir ipucu verdi.