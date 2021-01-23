Audi, 2040 Yılına Kadar İçten Yanmalı Motorları Bırakacak

Audi de otomobil sektörünün geleceğini elektrikli otomobillerde gören firmalar arasında yer alıyor. Firmanın amacı, 20 yıl içinde tamamen elektrikli modellere geçiş yapmak.

Fosil kaynaklar gün geçtikçe tükeniyor. Otomotiv sektörü de bu duruma karşılık olarak elektrikli modellere her geçen gün daha fazla yatırım yapıyor. Bu firmalardan biri ise Alman menşeli firma Audi olmuştu.

Audi CEO'su Markus Duesmann, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada firmanın gelecek 20 yıllık süreçte tamamen elektrikli model üreticisi haline geleceğini söyledi. Bu da içten yanmalı motorların geleceğinin olmadığını gösteriyor.

Benzinli modeller devre dışı kalıyor

Normal şartlarda bir firmanın 20 yıllık süreçte elektrikli modellere geçiş yapması çok da büyük bir meydan okuma sayılmaz. Deusmann'a göre firma, içten yanmalı motorlarını tamamen devreden çıkaracak. Bu motorları kullanan modeller ya elektrikli hale gelecek ya da tamamen üretimden kalkacak.

2021 yılının sonuna kadar Audi, 6 adet tamamen elektrikli ve 12 adet de hibrit modeli piyasaya sürecek. Böylece firmanın yıl sonuna kadar sunacağı kısmen ya da tamamen elektrikli modellerin sayısı 18 olacak. Audi için bu yalnızca başlangıç. Firmanın amacı 2025 yılına kadar 20 adet tamamen elektrikli modeli satışa sunmak ve en kısa sürede tamamen elektrikli otomobil üreten bir marka olmak.

Audi, 2025 yılına kadar olan süreçte içten yanmalı motorları en verimli olacakları şekilde geliştirmeye devam edecek. Hibrit araçlar ise uzun menzile ihtiyaç duyan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak. Genel olarak ise kullanıcılar elektrikli modellere yönlendirilecek.

Piyasada 4 elektrikli Audi var

Şu anda piyasada Audi'nin 4 farklı elektrikli otomobili var. Bu otomobillerden ikisi de hali hazırda bir modelin varyantı durumunda bulunuyor. Bunlar Audi e-tron, e-tron Sportback, e-tron S ve e-tron Sportback S olarak listeleniyor. Her araç her ülkede satışa çıkmıyor.

Audi, elektrikli otomobillere geçiş konusunda oldukça kararlı gözüküyor. Haliyle Audi'nin hedef seçtiği 2040 yılı gerçeklikten uzak değil. Diğer firmaların da bu trendi izleyeceğini görmek hiç de zor değil.