Bugatti, Yeni Aracı Chiron Pur Sport'u Tanıttı (Video)

Bugatti, Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni Chiron Pur Sport'u bir videoyla tanıttı. Yalnızca 16 tane üretilecek yeni Bugatti aracın fiyatı 3,5 milyon dolar.

Bu seneki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan ancak fuarın Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi sonrası merak edilen Bugatti'nin yeni otomobili Chiron Pur Sport bir videoyla tanıtıldı.

Bugatti'nin 8,0 litrelik dört turbo destekli W16 motoru, yeni otomobilde 1.478 beygir gücü ve 1.600 Nm torkla karşımıza çıkıyor. Chiron Pur Sport'la birlikte aracın devir değeri 200 birim artırılarak 6.900 rpm seviyesine çıkarılmış. Bunun yanı sıra şanzıman aralıklarında da %15 oranında geçiş iyileştirilmesi yapılmış. Ayrıca yeni Bugatti'nin viraj çıkışlarında standart bir Chiron'dan %40 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

İşte yeni Bugatti Chiron Pur Sport'un görüntüleri:

Bugatti'nin dış tasarımcısı Frank Heyl, Pur Sport'un ön tarafındaki girişi daha büyük ve daha agresif bir biçimde revize etti. Arkadaysa daha büyük bir kanat ana birime monte edilirken alt kısmında da benzer bir içimde büyük bir difüzör yer alıyor. Bu unsurlar arka tarafta bir 'X' şekli yaratırken bunun Star Wars X-Wing'e bir göderme olduğu düşünülüyor.

Ağırlıktan kazanmak için karbon fiber silindir kaplamasıyla birlikte magnezyum tekerleklerin yanı sıra titanyum fren plakaları araçta yer alıyor. Bugatti, titanyum için 3D yazıcı dahi kullandı. Bu sayede Pur Sport, standart bir Chiron'dan 19 kilogram daha hafif oldu. Yeni aracın ön kısmında %65 daha sağlam, arka kısmındaysa %33 daha sert yaylar bulunuyor. Daha gelişmiş yol tutuşu için Michelin'le çalışan Bugatti, bu proje için özel lastikler üretti.

Yalnızca 16 tane üretilen Chiron Pur Sport'un fiyatının 3,5 milyon dolar olacağı söyleniyor. Teslimatlar 2020'nin ikinci yarısında başlayacak.