Bugatti, başarı dolu 3 yıldan sonra Chiron serüveninin yarısına ulaştı. Şirket 500 üretim sınırına sahip Chiron’un 250. arabasına özel bir isim verdi. Cenevre’de sergilenecek olan Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’, mat siyah görüntüsüyle görenleri büyüledi.

‘Bugatti’ logosuna sahip her araç, meraklısına göre özeldir. Ancak bazı Bugatti’ler var ki nitelikleriyle daha da özel bir yer elde ederler. Bugatti Chiron, saatte 420 kilometre azamî hızıyla zaten muazzam hıza sahip bir araba. Ancak şirket daha da ileri gitmekte bir kusur görmedi ve saatte 489 kilometre hıza ulaşabilen Chiron Super Sport 300+ modelini üretmeye karar verdi. Sadece 30 tane üretilecek olan arabalar şimdiden tükendi.

Bugatti, Chiron Super Sport 300+ kadar hızlı olmasa da başka bir özel araç daha üretti. Şirket, Molsheim’daki fabrikasında şu ana kadar çıkan 250. Bugatti Chiron’u üretti. Bu arabayla birlikte Chiron, 500 olan üretim sınırını yarılamış oldu. 250 Chiron daha üretilecek ancak bu arabaların 150 kadarı şimdiden satılmış durumda.

Noire Sportive, mat rengiyle göz kamaştırıyor

Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’ adını alan 250. Chiron, Geneva Motor Show 2020’de sergilenecek. Mat siyah boya, araca ismini veren özelliklerden biri. Ayrıca iç tasarımda siyah dışında hiçbir renk bulunmuyor. Bir Chiron Sport modeli olduğundan dolayı araç; 1600 beygir gücünde, 8 litrelik, dörtlü turbo W16 bir motor barındırıyor. Bugatti CEO’su Stephan Winkelmann, arabayla ilgili düşüncelerini şu açıklamalarıyla dile getiriyor:

“Atölyemizden çıkan her Chiron, teknolojik birer başyapıt. 250. araç da bunlara dahil. Kısa zamanda bu sınıra ulaşmak beni gururla dolduran inanılmaz bir başarı. Üretim sürecinin ikinci yarısı için sabırsızlanıyorum. Rekorlarla dolu bir yıldan sonra bu 250. Chiron, başarılarla dolu bir diğer yılın mihenk taşı oluyor. Üretilen her Chiron, otomobil üretme zanaatında zirvede olduğumuzun canlı birer kanıtı.”