Bugatti Chiron Pur Sport'un Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

Bugatti’nin 1500 beygir güç üreten canavarı Chiron Pur Sport, 48.000+ kilometre testinde başarıyla çıktı. Bu testin ardından araç için yapılan küçük güncellemeler ve yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olan Bugatti Chiron Pur Sport, 48.000+ kilometrelik yol testini başarıyla tamamladı. Muhteşem fotoğraflarla testin geçildiğini duyuran şirket, bu çılgın araca bazı güncellemeler de yapmış.

Aracın daha uzun süreli bir kullanım sunması için ufak değişiklikler sunan şirket, bu sayede görüntüsüyle ilgi toplayan aracını daha fazla müşteriye ulaştırmak istiyor. Yapılan değişikliklerde, süspansiyon profili, negatif kamber gibi parçalar değiştirilmiş.

Değişikliklerde en çok dikkat çeken detay ise motorun devir sayısı oldu. Bugatti Chiron Pur Sport’un motorunun, daha uzun süreli güç sağlaması adına 6900 rpm’e kadar çıkabileceğini belirten Bugatti, beygir gücüyle de müşterilerini memnun edecek gibi görünüyor. Yapılan son düzenlemelerin ardından hala 1500 beygir güç üretebilen araç, bu gücüyle spor araba tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Bugatti, uzun süreli kullanım için yaptıkları testlerde aracın aerodinamiği ve baskı kuvvetine de odaklandı. Tekerleklerin arasında yerleştirilen bir parça sayesinde daha fazla hava emen Chiron Pur Sport, bu sayede zemine çok daha sağlam bir şekilde basabiliyor.

Fiyatı yürek dağlayabilir

Bugatti’nin en başarılı otomobillerinden olan Chiron Pur Sport, araca ilgi duyan zengin kişilerin bile hayalini süsleyecek türden bir fiyata sahip. 3,6 milyon dolarlık bir fiyat etiketi bulunan aracın, gerek güç, gerekse de tasarım olarak muhteşem gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Bugatti’nin yeni canavarının, testlerde ortaya çıkan görselleri de paylaşıldı. Bu görsellerden bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz: