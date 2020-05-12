Türk Tasarımcıdan Nefes Kesen Bugatti Konsepti: La Finale

Tasarımcı Serkan Budur, Bugatti'nin içten yanmalı motora sahip son otomobilini sanal ortamda yeniden tasarladı ve bu dijital modele 'Bugatti La Finale' adını verdi. Yeni tasarımda Chiron'dan Type 57SC Atalante'ye ve Type 41 Royale'a kadar bazı eski Bugatti modellerinden esinlenilmiş.

Fransız otomobil üreticisi Bugatti, 1.500 beygir gücü civarında güç üreten W16 motorlu araçlarıyla çeşitli rekorlara da imza atarken ürettiği otomobillerin neredeyse tamamı akıllarda yer etti. Teknolojik olarak değişen otomotiv sektörüyle birlikte Bugatti de diğer birçok otomobil ve süper otomobil üreticisi gibi içten yanmalı motorları bırakarak hibrit ve elektrikli motorlara geçiş yapmak durumunda kaldı.

Tasarımcı Serkan Budur, Bugatti'nin içten yanmalı motora sahip son otomobilini dijital ortamda yeniden tasarlayarak render çalışmasını ortaya koydu. Bu çalışmaya verilen isimse 'Bugatti La Finale.'

La Finale'de eski Bugatti'lerden esintiler görülüyor:

Aracın tasarımına bakıldığında mevcut Bugatti modellerinden bazı esintiler görülüyor. Dijital tasarımın ön ızgara kısmı ve agresif ön yüzü Chiron'a benzerlik gösterirken Bugatti'nin çok eski modellerinden biri olan Type 57SC Atalante'den de bazı noktalarda esintilere yer veriliyor. Aracın arka kısmındaki bronz detaylarsa Type 41 Royale adlı eski bir model düşünülerek hazırlandı.

Öte yandan tasarımcı Serkan Budur, dijital olarak hayal ettiği yeni Bugatti La Finale'yi Chiron ve Veyron gibi modellerde bulunan W16 motorun aksine, V12 motorla karşımıza çıkarıyor. Tasarımcıya göre böyle bir araçta motorun yerleşeceği alanın daha dar ve aracın biraz daha hafif olması gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bugatti’nin hiper otomobili Veyron 15. yaşını kutlamıştı. Bugatti’nin imza modeli Veyron, her otomobil gibi ilk olarak kağıt üstünde kendisini gösterdi. Veyron’un çizimleri, Volkswagen Group’un CEO’luğunu yapmış olan yetenekli mühendis Ferdinand Karl Piëch’ten çıkmıştı. Ferdinand Karl Piëch, otomobilin ilk çizimlerini Tokyo ve Nagoya arasında trende seyahat ederken çizmişti. Pek çok otomobil tutkunu için Bugatti yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda da bir otomobil sanatçısı konumunda. Sanatçının sayfasını bağlantı aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz.