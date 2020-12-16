Bugatti, En Az Araçları Kadar Güçlü Ses Sistemleri Üretecek

Dünyanın en hızlı spor otomobil üreticileri arasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Bugatti, ev eğlence sistemlerinde de yeni standartlar belirlemek istiyor. Şirket, Alman üretici Tidal Audio ile iş birliği yaparak evler için ses sistemi üretecek.

Bugatti dediğimizde muhtemelen akıllara direkt olarak şirketin yüksek performanslı araçları gelecektir. Dünyanın seri üretime girmiş en hızlı arabası rekorunu 480 km/sa hızı aşarak kırabilen Chiron Super Sport 300+ modeliyle de herkese adını duyuran Bugatti, yepyeni bir alanda daha karşımıza çıkıyor.

Anlaşılan ultra hızlı araçlar üretmek İtalyan şirkete yetmemiş. Bugatti, ev eğlence sektörüne de giriş yaparak sektöre yepyeni bir soluk getirmek istiyor. Alman ses sistemi üreticisi Tidal Audio ile yapacağı iş birliği ile evler için ses sistemi üretmeye başlayan Bugatti, elbette araçlarında yaptığı gibi bu sektörde de standartları aşacak bir şeyler üretmeyi planlıyor.

"Ev ses sistemlerinin Bugatti'si"

Bugatti ve Tidal Audio, "Rakipsiz seçkinlik ve benzeri olmayan yüksek bir kalite ile desteklenen yepyeni bir ses sistemi kategorisi oluşturmak" için iş birliği yapıyor. Şirketler, yeni üretecekleri ev sistemlerinin lüksünü ve kalitesini "Ev ses sistemlerinin Bugatti'si" sözlerini kullanarak açıklıyor. Tabii bu sözler yalnızca ürünün lüksü ve kalitesi konusunda değil, aynı zamanda fiyatı konusunda da bir şeyler anlatıyor gibi.

Tidal'in Royale ismini verdiği ses sistemlerinin ön kısmında cilalı paslanmaz çelikten yapılmış bir Bugatti logosu bulunuyor. Hoparlörler, dört adet subwoofer sürücüsü ve elmas diyaframlı bir Tweeter barındırıyor. Her sürücünün kendi yerleşik amfisi bulunan hoparlörler, aynı Bugatti otomobilleri gibi özel olarak üretiliyor ve isteğe göre özelleştirilebiliyor. Fiyat konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı ancak az önce de belirttiğimiz gibi "Ev ses sistemlerinin Bugatti'si" sloganı, fiyatın ne kadar uçuk olacağını bizlere anlatır nitelikte.