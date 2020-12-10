Lüks Otomobillerin Patronundan İlginç Benzinli Açıklaması

Lamborghini ve Bugatti gibi firmaların başındaki isim olan Stephan Winkelmann, içten yanmalı motorların gidebildiği yere kadar kullanılması gerektiğine inandığını söyledi.

Volkswagen Grubu, daha önce egzos emisyonları ile ilgili olarak yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle elektrikli otomobillere önemli bir yatırım yapmıştı. Yine de firmanın önemli isimlerinin hep beraber elektrikli otomobiller için çalışmaya başladığını söylemek mümkün değil.

Alman firmanın çatısı altında farklı segmentlerden üreticiler de bulunuyor. Bu üreticiler arasında Lamborghini ve Bugatti gibi markalar da yer alıyor. Genel olarak baktığımızda bu araçlar benzini adeta içmeleriyle biliniyor.

İçten yanmalı motorlar gittiği yere kadar

Lamborghini ve Bugatti'nin başındaki isim olan Stephan Winkelmann, Top Gear dergisine önemli ve ilginç açıklamalarda bulundu. Otomobillerin geleceğinden bahseden Winkelmann, içten yanmalı motorların mümkün olduğunca kullanılmasından yana olduğunu söyledi. Yöneticiye göre firmaların az sayıda üretim yapması, çevresel etkilerinin de az olmasını sağlıyor.

Bu kadarla da kalmayan Winkelmann'a göre bu araçların az kullanılması da bir başka önemli faktör. Lüks firmaların yöneticisi Bugatti Chiron'dan örnek vererek, bir otomobilin yılda ortalama 1600 kilometre yaptığını da belirtti.

Molsheim ve Sant'Agata Bolognese markalarının başkanı, tahminlenebilir bir gelecekte elektrikli bir süper otomobil ya a hiper otomobil beklemiyor. Bu görüşünün arkasında ise elektrikli araçların şarj süresi ve performans anlamında henüz yeterince gelişmemiş olması bulunuyor. Ayrıca maliyet ve yasal düzenlemeleri de bir başka engel olarak görüyor.

Lamborghini elektrikli alanına adım atmıştı

Bugatti henüz elektrikli otomobil alanına adım atmamış olsa da Lamborghini, Sian FKP 37 ile ilk adımı çoktan atmıştı. Aventador temelli süper otomobil hibrit bir motora sahipti. Zaten firmanın amacı da Aventador'un yerine tamamen doğal havalandırmalı, hibrit destekli bir V12 otomobil geliştirmek.

Bugatti ve Lamborghini daha farklı modeller üzerinde çalışmaya başlamıştı ancak her iki marka da yaşanan pandemi nedeniyle ellerindeki modellere odaklanmak durumunda kaldı. Yine de gelecekte her iki markanın da daha farklı otomobilleri gelecek.