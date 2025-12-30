Tümü Webekno
90 Milyon TL'lik Bugatti Tourbillon kara saplandı, 1.800 beygirlik araç kazma kürekle kurtarıldı

Bugatti’nin hibrit V16 motorlu yeni Tourbillon prototipi, Hırvatistan’da yapılan test sürüşlerinde kara saplandı. Aracın kürekle kurtarılması dikkat çekti.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bugatti’nin Chiron’un yerini alacak yeni modeli Tourbillon, kış testleri sırasında Hırvatistan’ın Zagreb bölgesinde kara saplandı. Yoğun kar birikintisine giren araç, yüksek teknolojisine rağmen kendi başına çıkamayınca, ekip kürekle müdahale etti.

Tourbillon, 8.3 litrelik atmosferik V16 motoru ve üç elektrik motoruyla yaklaşık 1.800 beygir güç üretiyor. Ancak bu güç, karlı zeminde yeterli olmadı ve hiper otomobilin ne denli ekstrem koşullarda test edildiğini gözler önüne serdi.

Kış testleri, sıcak çöl testlerinin ardından geliyor. Bu testler, 2026’da üretime geçecek olan Tourbillon’un farklı iklim ve yol koşullarına hazırlığını simgeliyor. Aracın bu tür durumlarla nasıl başa çıktığı, mühendislik sürecinde kritik rol oynuyor.

Bugatti, yalnızca performans değil, dayanıklılık açısından da sınırları zorluyor. Karlara gömülen bir hiper otomobil görüntüsü, markanın mühendislik felsefesini ve yolculuğun zorluklarını açıkça ortaya koyuyor.

