İkonlaşmış lüks spor arabalarıyla bilinen otomobil üreticisi Bugatti, diğer modellerine göre ‘uygun fiyatlı’ olarak tanımladığı 3 yeni akıllı saatini tanıttı. Akıllı saat üreticisi VIITA ile ortak çalışarak son teknoloji saatler ortaya koyan şirket, saatlere kendi arabalarının adlarını verdi.

Fransız kökenli lüks araba üreticisi Bugatti, milyonlarca dolarlık arabalarında konuşturduğu tasarımcılığını kol saatlerine yansıtmak adına önemli bir adım attı. Lüks akıllı saat üreticisi VIITA ile anlaşan Bugatti, son teknoloji özelliklerle donatılmış 3 yeni saatini duyurdu.

İki şirketin ‘şaheser’ olarak tanımladığı akıllı saatlere Bugatti’nin ikonik modellerinin adları verildi. Özellikle spor düşkünü alıcıların beğeneceği birçok kullanışlı özelliğin yer aldığı saatlerin başlangıç fiyatı ise 900 euro olarak belirlendi.

Saatler, adlarını ikonik Bugatti modellerinden aldı

Adını Bugatti’nin Pur Sport, Le Noire ve Divo modellerinden alan 3 yeni saat, oldukça etkileyici özelliklerle donatıldı. Saatlere 90’ın üzerinde spor aktivitesi modunun yanı sıra birçok akıllı saatte gördüğümüz sağlık ve fitness sensörleri yerleştirildi. Kullanıcının kat ettiği yolu her saniye takip eden GPS ile birlikte saatte bulunan nabız sensörü, kalp ritmini ve kalp ritmindeki değişiklikleri kusursuz biçimde takip etmek üzere tasarlandı.

Üretimde yüksek kalite materyaller kullanıldı

Bugatti’nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıya varlığını unutturacak konfor unsurlarıyla tasarlandı. Şirket, saatler için kauçuk ve titanyum kordon seçenekleri sundu. Bunun yanında birçok opsiyonel özelliğin de satış sırasında sunulacağı belirtildi. Saatlerin çerçevesi, çizilmez seramikten yapıldı. Kenarlar ise hafif titanyumdan meydana getirildi. Safir cam ile çevrelenmiş, yüksek çözünürlüklü; 390 x 390 dokunmatik LED ekrana sahip saatlerin 445 mAh kapasitesindeki pilleri, 2 haftaya kadar kullanım sağlayacak.

Fiyatlara gelecek olursak da Bugatti’nin araba fiyatlandırma ilkelerini saatlere uyarladığını söyleyebiliriz. Oldukça şık tasarıma sahip akıllı saatler, 899 euro açılış fiyatıyla satışa sunulacak. Her model 5 yıl garantiyle birlikte gelecek ve iddiaya göre üretimleri sınırlı sayıda gerçekleşecek.