Jacob & Co ve Bugatti şirketleri, iş birliği ile Twin Turbo Furious 300+ saatini ortaya koydular. Saat, üretilmiş en hızlı spor araba olan Bugatti Chiron Super Sport 300+’tan esinlenerek yapıldı. Fakat en dikkat çeken özelliğinin dudak uçuklatan fiyatı olduğunu belirtelim.

Üst düzey saatleriyle ünlü olan saat üreticisi Jacob & Co, spor araba üretici Bugatti ile tekrar bir araya geldi. Bu sefer bir araya gelmelerinin amacıysa ortaya inanılmaz bir saat koymaktı. Twin Turbo Furious 300+ adındaki bu kol saati, Bugatti Chiron Super Sport 300+ süper arabasından esinlenerek oluşturuldu.

Önceki Twin Turbo Furious kol saatinin temellerinde tasarlanan bu saat gerek tasarımı gerekse dayanıklılığı ile oldukça kaliteli bir yapım gibi gözüküyor. Geçtiğimiz yıllarda Bugiatti Chiron Super Sport 300+, dünyanın üretilmiş en hızlı arabası olarak rekorlar kitabına adını yazdırmıştı. 490 km/sa hızıyla rekoru kıran süper araba, adını hazılara kazıdı.

Twin Turbo Furious 300+, Bugatti Veyron Chiron’dan esinlerek tasarlandı

Twin Turbo Furious 300+’ün kasası Chiron’dan esinlenerek karbon fiber olarak tasarlandı. 57 mm’lik titanyum ve siyah safir kasaya ‘daha hızlı’ yazılı şerit detayları eklenmiş gözüküyor. Saatin ön ve arka tarafında ise yansıma önleyici safir kristaller kullanılmış. Bu milyon liralık saatin içi, yerçekimi etkilerini azaltmak için özel olarak tasarlanmış. Elinizi sallama suretiyle kurulan saat tiplerinden olan Twin Turbo Furious 300+, bünyesinde 832 parça bulunduruyor. Saat 21.600 vbh (30 Hz) frekansında çalışıyor ve 500 saatlik güç rezervine sahip.

Dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken saatte, dakika ve saat gösterimi dışında bir özellik daha mevcut. Saatin içine entegre bir şekilde bulunan kronograf, size ondalık bir dakika tekrarlayıcı özelliği sunuyor. Kendine özel bir düğmesi bulunan bu özellik, tasarımının bir o kadar zor olmasının yanında size dakikaları bildiriyor ve güvenlik için mekanik bir korumaya sahip.

Sınırlı sayıda üretilen Twin Turbo Furious 300+’ın fiyatıysa tam 580.000 dolar. Bu fiyatın vergileri hesaba katmadığımızda güncel kur üzerinde nerdeyse 4 milyon TL olduğunu ekleyelim. O paraya ben araba alırım demek yerine, ben o paraya kaç tane araba alırım diyebilirsiniz.