Braunschweig Sanat Üniversitesi’nden mezun olma yolunda ilerleyen Max Lask isimli bir öğrenci, okulundan mezun olmak için tez olarak bu çılgın konsepti verdi. Bugatti Vision Le Mans konseptiyle ilgileri üzerine toplayan Max Lask, kendisine Bugatti'den de iş buldu.

Günümüzde gördüğümüz en hızlı hiper arabaları üreten Bugatti, yarış dünyasının her yıl dört gözle beklediği 24 saatlik Le Mans yarışına maalesef katılmıyor. Fakat bu durum, bizim hiçbir zaman Bugatti’nin bir Le Mans aracını görmeyecek olmamız anlamına da gelmiyor.

Braunschweig Sanat Üniversitesi’nden mezun olma yolunda ilerleyen Max Lask isimli bir öğrenci, Bugatti’nin konsept Le Mans aracını oluşturdu ve bunu render'ladı. Üsteliki Max Lask bunu zevk olsun diye de yapmadı, okulundan mezun olma hakkı kazanmak için vermesi gereken tez için bu projesini sundu.

Max'in tezi Bugatti'nin kendisini kapmasını sağladı:

Aslında geçtiğimiz yıl Max Lask, Bugatti’de stajyer olarak görev aldı. Şirket, Max’ın tezine sponsor oldu ve ona yardım etti. Max’ın son tasarımından fazlasıyla etkilenen Bugatti de Max’ı şirketin dış tasarım departmanına aldı. Bu da bize Max’ın Bugatti’de sunacağı çılgınlıkların bir göstergesi olabilir.

Bugatti Vision Le Mans adı verilen bu konseptteki araç, Bugatti’nin standart iki tonlu boya karakterini ve at nalı şeklindeki ızgara tasarımını korumayı başarmış. Öte yandan aracın yan kısımlarının ortasında bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğun zeminindeyse F1 araçlarındaki hava kanallarına benzeyen kanallar bulunuyor- tabii aracın altında kalan boşluğu saymıyoruz.

Bugatti Vision Le Mans’daki boya işi, aslında aracın ne kadar detaya sahip olduğunu da ortaya çıkarıyor. Bugatti, gelecekte böyle bir araçla karşımıza çıkar mı bilemiyoruz. Araç, günümüz Le Mans araçlarından çok farklı bir görüntüye sahip olsa da belki de bir konsept otomobil olarak karşımıza çıkar.

Dünyanın en pahalı ve en hızlı arabalarını üreten Bugatti, Le Mans yarışlarına yalnızca kendi araçlarının gövde gösterisi yapmak için katılıyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda Le Mans yarışlarına katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.