Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 2021 VW Golf GTD'nin şimdiye kadarki en çevreci motorlardan birine sahip olacağını açıkladı. 'Twin-dosing' adı verilen bir sistem kullanan bu motorun, NOX gazı salınım değerlerini %80 oranında azaltabildiği söyleniyor.

Volkswagen Golf’ün GTD adı verilen dizel versiyonu, özellikle Avrupa dışında benzinli GTI versiyonundan çok daha az popüler olsa da bu versiyon, en az benzinli versiyon kadar köklü bir geçmişe sahip. Bu noktada orijinal GTI 1975’te piyasaya sürülürken dizel versiyon ise yalnızca 7 yıl sonra 1982 Golf GTD olarak ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Alman şirketin geçtiğimiz yıllarda yaşadığı emisyon skandalı yüzünden Golf GTD’nin yeni versiyonunun gelmeyeceği düşünülüyordu ancak gelen son haberlere göre yeni nesil Mk8, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda görünecek. Bu aracın seleflerinden ayıracak en önemli özelliğiyse şimdiye kadar bir Golf’te yer alacak olan en çevreci turbo dizel (TDI) motora sahip olması olacak.

'Yeni Golf GTD, şimdiye kadarki en çevreci motorlardan biriyle gelecek'

Yeni Golf'ün bugüne kadarki en çevreci turbo dizel (TDI) motorla geleceğini söyleyen Volkswagen, bununla birlikte yeni Golf GTD’nin de dünyadaki en çevreci motorlardan biriyle geleceğini belirtiyor. Bu açıklamalara bakacak olursak otomobil devi, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı emisyon skandalıyla tekrardan gündeme gelmemek için oldukça yoğun çalışıyor.

Oldukça iddialı olan Volkswagen, bu sözlerini muhtemelen en yeni 2.0 TDI motoruna güvenerek söylüyor. 'Twin-dosing' adı verilen bir sistem kullanan bu motor, normalde 1 adet olması gereken katalitik konvertörlerin sayısını 3'e çıkartarak NOX gazı salınım değerlerini bir önceki nesil 2.0 TDI motora kıyasla %80 oranında azaltabiliyor. Bu noktada en dikkat çekici şey ise bu gelişme yaşanırken aracın performansında kayıp veya yakıt tüketiminde herhangi bir artış yaşanmaması diyebiliriz.

Volkswagen yeni Golf GTD'de ne kadar güç sağlayacağını söylemese de aracın 197 beygir gücünde olması bekleniyor. Bu sayı doğruysa yeni araç, eski modele kıyasla 16 beygir gücünde bir artışla gelecek. Ayrıca bir önceki Golf GTD’nin tork değerinin 380 Nm olduğunu düşünürsek yeni Golf GTD’nin 400 ile 450 Nm aralığında tork üretmesini bekleyebiliriz.