iPhone 17 Pro'daki buhar odalı soğutma yeni iPad Pro'da da olacak

Apple, 2027’de tanıtacağı iPad Pro’da iPhone 17 Pro’da kullanılan buhar odalı (vapor chamber) soğutma sistemine yer verebilir. Amaç: daha iyi bir soğutma ile daha güçlü bir deneyim.

Apple’ın 2027’de çıkarmayı planladığı yeni iPad Pro modellerinde “vapor chamber” yani buhar odası soğutma sistemi yer alabilir. Bu sistem, sıvının buharlaşıp yoğunlaşmasıyla ısıyı daha dengeli dağıtarak cihazın ısınmasını önlüyor.

Benzer teknoloji Apple cihazlarında ilk kez iPhone 17 Pro’da kullanılmış ve yüksek işlem gücüne rağmen cihazın serin kalmasını sağlamıştı. Apple, bu başarıyı iPad Pro’ya da taşımak istiyor.

Yeni iPad Pro, güçlü M serisi işlemcilerle gelecek ve profesyonel kullanıcıların taleplerine yanıt verecek. Soğutma sistemi sayesinde performans düşmeden uzun süreli kullanım sağlanabilecek.

Bu hamle, Apple’ın mobil cihazlarda sadece işlemci gücüne değil, aynı zamanda ısı yönetimine de ne kadar önem verdiğini gösteriyor. iPad Pro, bu sayede hem yaratıcı işler hem de yoğun uygulamalarda daha dayanıklı olacak.