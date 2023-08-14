Rockstar Games'in senelerdir adını anmadığı Bully, LinkedIn'deki eski Rockstar çalışanı profiline göre ikinci ve üçüncü oyunuyla geri dönebilir.

Rockstar Games’in 2006’da yayınladığı, bir öğrenci olarak okulun altını üstüne getirdiğimiz Bully oyunu, uzun yıllardır “yenilense de tekrar oynasak” dediğimiz bir oyun. Fakat öyle görünüyor ki Rockstar, artık bu oyunu yenilemenin de ötesinde bir karar aldı. Üstelik uzun bir süre önce.

X Fire tarafından LinkedIn’de keşfedilen eski bir Rockstar Games çalışanının profilinde Bully 2’nin ve hatta serinin üçüncü oyununun dahi geliştirildiğine dair ipuçları yer aldı. 13 yıl boyunca şirkette çalışan ve 2018’de ayrılan video editörü “Jon Young”, çalıştığı projelerde bu iki isme yer verdi.

LinkedIn’de ortaya çıkan Bully 2 ve 3 detayları:

Jon Young, 13 yıllık Rockstar kariyeri boyunca Rockstar’ın onlarca oyununun fragman ve reklam gibi video çalışmalarında rol oynadığını belirtiyor. Bu oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, GTA VI ve Max Payne 3 gibi oyunlar da yer alıyor.

Kendisinin paylaştığı listede öne çıkan detay ise “Bully 2 & 3” maddesi. Jon, bu oyun projelerinde “Baş Video Editörü” olarak görev yaptığını belirtiyor.

Jon Young’ın Fandom sayfası bile var!

LinkedIn’de profili görülen Jon Young, GTA’nın Fandom sayfasında kendisine özel bir sayfaya da sahip. Bu sayfada yer alan bilgilere göre Jon, video editörü olmanın yanı sıra GTA: Vice City, ve GTA IV’te bazı NPC’lere de ses vermiş.

Rockstar ise halen Bully 2 ve serinin geleceği için bir açıklamada bulunmadı. Umuyoruz ki Jon’un LinkedIn hesabı sahte değildir ve bu paylaşılan listede yer alan iki oyun, yakın zamanda netleşir.