Sony’nin bir PlayStation 5 Slim üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Çıkarılabilir bir disk sürücüsüne sahip bir PS5 sürümünün bu yılın sonlarına doğru gelmesi bekleniyordu. İşte o beklenen cihaza dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

Microsoft’un ABD’de görülen davasında yer alan bilgilerde, Sony’nin bu yıl içerisinde daha uygun fiyatlı bir PlayStation 5 Slim modelinin piyasaya sürüleceği yer almıştı.

Şimdi de PlayStation 5’den daha ince ve daha kısa bir görünüme sahip, çıkarılabilir diskle gelen bir PlayStation 5 Slim’in görüntüleri ortaya çıktı.

PS5 Slim, PS5 ile aynı fiyattan satılabilir

Uzun bir süredir iddia niteliği taşıyan cihazın geleceği, Microsoft’un davasındaki belgelerle doğrulanmıştı. Ancak bugüne kadar elimizde PS5 Slim modeline dair somut görseller yoktu. Söylentilere konu olan PS5 Slim'in ilk görüntüsü ise bugün erken saatlerde bir Çin forumunda ortaya çıktı.

Sızdırılan bir video, söylentilere konu olan cihaza daha iyi bir bakış atmamızı sağlıyor. Avustralyalı bir PlayStation onarım uzmanı olan Better Way Electronics'ten gelen videoda, PS5'in potansiyel bir modelinin plastik kasasını görebiliyoruz.

Görüntülerdeki cihazın; disk sürücüsü için bir çıkıntıya, havalandırma delikleri için daha küçük bir alana sahip bir kavise, kasanın her iki yanında iki yarığa ve mevcut PS5 modellerinde bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine ön tarafta çift USB-C bağlantı noktasına sahip olduğunu görebiliyoruz.

Microsoft’un dava belgelerine bakılırsa şirket, PS5 Slim'in, PS5 Digital Edition ile aynı fiyattan yani 399,99 dolardan satılacağını düşünüyor.

Sızdırılan ilk bilgilere göre bahsedilen cihaz Eylül ayında çıkış yapacaktı. Eğer söylentiler doğruysa, yeni bir PS5 sürümünü görmek için yalnızca haftalarımız kaldı.