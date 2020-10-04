PC ve Konsollarda Bulabileceğiniz En İyi Bulmaca Oyunları

Hem beyninizin sınırlarını zorlamak hem de iyi vakit geçirmek istiyorsanız bulmaca türü oyunların tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. PC oyuncuları için Epic Games Store ve Steam gibi platformlarda bu konuda başarılı yapımlar da mevcut. Ayrıca konsol sahipler için de PS4, Xbox One bulmaca oyunları bulunur.
Sizin için hem konsol PC dünyasında başarılı olarak görülen en iyi bulmaca oyunlarını derledik.
En iyi bulmaca türü oyun önerileri:
- Puyo Puyo Tetris
- Samorost 3
- Antichamber
- The Witness
- Baba Is You
- Limbo
- Return of the Obra Dinn
- World of Goo
- Fez
- Portal 2
Puyo Puyo Tetris:
- Çıkış yılı: 2014
- Platformlar: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii U, PlayStation Vita, Nintendo 3DS
- Geliştirici: Sega
- Metascore: 78
Puyo Puyo Tetris, oyunun adından da anlaşılacağı üzere meşhur Tetris ve Puyo Puyo oyunlarının bir karışımı. Benzer mekaniklere sahip Tetris ve Puyo Puyo oyunun tek bir oyunda birleşmesi oyuncuların oldukça ilgisini çekiyor. Basit gibi görünse de zorlayıcı yönlerinin de bulunduğu bu iki oyun, Puyo Puyo Tetris adı altına birleşerek günümüzde bile popülerliklerini korumayı başarıyor.
Samorost 3:
- Çıkış yılı: 2016
- Platformlar: Android, Microsoft Windows, iOS, Mac OS
- Geliştirici: Amanita Design
- Metascore: 80
Serinin önceki oyunlarında da olduğu gibi Samorost 3 oyununda da ana karakterimiz beyaz pijamalarını giymiş konuşamayan sevimli bir uzay cücesi. Renkli grafikleri ve kendine has sevimli atmosferi ile Samorost 3, her bir bölümde ne yapılması gerektiğini resimlerle anlatan ipucu sistemine de sahip.
Antichamber:
- Çıkış yılı: 2013
- Platformlar: Microsoft Windows, Linux, Mac OS
- Geliştirici: Demruth
- Metascore: 82
Indie yapım olan Antichamber, alışılmış bulmaca oyunlarından sıkılmış olanlar için güzel bir seçenek olabilir. Antichamber, birinci bakış açısı ile oynadığınız, sizi yalnızca resimler ve tavsiyeler ile yönlendiren bir bulmaca oyunu. Ortada ne bir hikaye, ne bir başlangıç, ne de bir son yok. Her tarafından yaratıcılık fışkıran bu harika oyun bulmaca çözmeyi sevenler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.
The Witness:
- Çıkış yılı: 2016
- Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Mac OS, Microsoft Windows
- Geliştirici: Thekla Inc.
- Metascore: 87
The Witness, Portal serisi gibi bir FPS bakış açısına sahip. Adada geçen bu oyunda ada, birçok labirent ve bulmacaya sahip 11 bölüme ayrılıyor ve çözülmesi için oyuncuya sunuyor. 600’ü aşkın bulmacaya sahip olan bu oyunda bulmacaları bulmak için bile çok çabalamak gerekiyor. Bulmacaları çözmek için ise çevrenizi iyice kolaçan etmeniz lazım, hiç ummadığınız bir anda bile çözüm karşınıza çıkabilir.
Baba Is You:
- Çıkış yılı: 2019
- Platformlar: Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, Mac OS
- Geliştirici: Hempuli Oy
- Metascore: 87
Baba Is You, beyninizi kısa devre yaptırabilecek türden bir bulmaca oyunu. Oyunda tek yapılması gerekilen şey bölümleri geçmek. Ancak oyundaki bölümleri geçmek istiyorsanız o bölüme ait kuralları değiştirmeniz lazım. Oyunun ana karakteri Baba ile bölüm içerisinde yazan bu kuralları yönetebiliyorsunuz ve ayrıca bölümleri birden fazla yolla bitirebiliyorsunuz.
Limbo:
- Çıkış yılı: 2010
- Platformlar: Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iOS, Android
- Geliştirici: Playdead
- Metascore: 88
Sahip olduğu siyah beyaz grafikleri ve atmosferi ile henüz ilk saniyeden itibaren oyuncuyu içine çekmeye başaran Limbo’da, yönettiğiniz küçük çocuğun kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli tuzak ve tehlikelerle dolu ortamlarda ilerlerken karşılaştığınız zorlu bulmacalar oyunun eşsiz atmosferiyle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
Return of the Obra Dinn:
- Çıkış yılı: 2018
- Platformlar: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS
- Geliştirici: Unity
- Metascore: 89
Oyun önerileri listemizde yer verdiğimiz bir diğer oyun olan Return of the Obra Dinn, karanlık bir senaryoya sahip. Oyun, 1803 yılında kaybolan East India Trading Comapany filosundan Obra Dinn adlı geminin mürettebatsız bir biçimde yırtık yelkenleriyle Ümit Burnu'nda ortaya çıkmasıyla başlıyor. Oyunda bu gemiyi araştıran bir hasar müfettişi olarak oynuyorsunuz.
World of Goo:
- Çıkış yılı: 2008
- Platformlar: Wii, Android, Linux, iOS, Microsoft Windows, Mac OS
- Geliştirici: 2D Boy
- Metascore: 90
World of Goo oyununda her bölümde gerekli sayıdaki goo adı verilen topları hedeflenen boruların içine yerleştirerek kurtarmanız isteniyor. Bunu yapmak için goo’ları birleştirip köprü, kule gibi çeşitli yapıları inşa ederek yer çekimi ve çeşitli arazi engellerini aşmanız gerek. Fizik kurallarının büyük ölçüde önem taşıdığı World of Goo, zor ama eğlenceli oynanışıyla en çok zaman harcatan puzzle oyunlarından biri olduğunu söylersek yanlış olmaz.
Fez:
- Çıkış yılı: 2013
- Platformlar: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Microsoft Windows, Linux, Mac OS, PlayStation Vita
- Geliştirici: Polytron Corporation
- Metascore: 91
Kafanıza taktığınız bir fes sayesinde iki boyuttan üç boyuta geçiş yapıp platform üzerinde 90 derecelik dönüşler gerçekleştirerek kendinize yeni yollar yarattığınız Fez, son yıllarda çıkan en orijinal oyunlardan biri. Oyundaki bazı bölümleri bombalar kullanarak temizleyip ilerliyorsunuz. Sahip olduğu retro grafikler ve yaratıcı bir konsept eşliğinde sunulması oyunu oldukça ilgi çekici kılıyor.
Portal 2:
- Çıkış yılı: 2011
- Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS, Linux
- Geliştirici: Valve Software
- Metascore: 95
Oyunlarda bulmacalarla uğraşmayı sevmeyenleri bile bir şekilde kendine çekmeyi başaran Portal serisi, kurşun yerine geçitler ateşleyen silah yardımıyla çözdüğünüz bulmacaları ve GLaDOS, Wheatley gibi eğlenceli karakterleri sayesinde kısa sürede marka haline geldi. Son derece orijinal yapısıyla Portal 2, içerisinde birçok ilginç bulmacalar içeriyor.