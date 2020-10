PC ve Konsollarda Bulabileceğiniz En İyi Bulmaca Oyunları

Bulmaca çözmeyi seviyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. PC, PS4, Xbox One gibi daha birçok platformda da oynayabileceğiniz bulmaca türündeki en iyi oyun önerilerini sizin için listeledik.

Hem beyninizin sınırlarını zorlamak hem de iyi vakit geçirmek istiyorsanız bulmaca türü oyunların tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. PC oyuncuları için Epic Games Store ve Steam gibi platformlarda bu konuda başarılı yapımlar da mevcut. Ayrıca konsol sahipler için de PS4, Xbox One bulmaca oyunları bulunur.

Sizin için hem konsol PC dünyasında başarılı olarak görülen en iyi bulmaca oyunlarını derledik.

En iyi bulmaca türü oyun önerileri:

Puyo Puyo Tetris Samorost 3 Antichamber The Witness Baba Is You Limbo Return of the Obra Dinn World of Goo Fez Portal 2

Puyo Puyo Tetris:

Çıkış yılı: 2014

2014 Platformlar: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii U, PlayStation Vita, Nintendo 3DS

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii U, PlayStation Vita, Nintendo 3DS Geliştirici: Sega

Sega Metascore: 78

Puyo Puyo Tetris, oyunun adından da anlaşılacağı üzere meşhur Tetris ve Puyo Puyo oyunlarının bir karışımı. Benzer mekaniklere sahip Tetris ve Puyo Puyo oyunun tek bir oyunda birleşmesi oyuncuların oldukça ilgisini çekiyor. Basit gibi görünse de zorlayıcı yönlerinin de bulunduğu bu iki oyun, Puyo Puyo Tetris adı altına birleşerek günümüzde bile popülerliklerini korumayı başarıyor.

Samorost 3:

Çıkış yılı: 2016

2016 Platformlar: Android, Microsoft Windows, iOS, Mac OS

Android, Microsoft Windows, iOS, Mac OS Geliştirici: Amanita Design

Amanita Design Metascore: 80

Serinin önceki oyunlarında da olduğu gibi Samorost 3 oyununda da ana karakterimiz beyaz pijamalarını giymiş konuşamayan sevimli bir uzay cücesi. Renkli grafikleri ve kendine has sevimli atmosferi ile Samorost 3, her bir bölümde ne yapılması gerektiğini resimlerle anlatan ipucu sistemine de sahip.

Antichamber:

Çıkış yılı: 2013

2013 Platformlar: Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Microsoft Windows, Linux, Mac OS Geliştirici: Demruth

Demruth Metascore: 82

Indie yapım olan Antichamber, alışılmış bulmaca oyunlarından sıkılmış olanlar için güzel bir seçenek olabilir. Antichamber, birinci bakış açısı ile oynadığınız, sizi yalnızca resimler ve tavsiyeler ile yönlendiren bir bulmaca oyunu. Ortada ne bir hikaye, ne bir başlangıç, ne de bir son yok. Her tarafından yaratıcılık fışkıran bu harika oyun bulmaca çözmeyi sevenler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

The Witness:

Çıkış yılı: 2016

2016 Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Mac OS, Microsoft Windows

PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Mac OS, Microsoft Windows Geliştirici: Thekla Inc.

Thekla Inc. Metascore: 87

The Witness, Portal serisi gibi bir FPS bakış açısına sahip. Adada geçen bu oyunda ada, birçok labirent ve bulmacaya sahip 11 bölüme ayrılıyor ve çözülmesi için oyuncuya sunuyor. 600’ü aşkın bulmacaya sahip olan bu oyunda bulmacaları bulmak için bile çok çabalamak gerekiyor. Bulmacaları çözmek için ise çevrenizi iyice kolaçan etmeniz lazım, hiç ummadığınız bir anda bile çözüm karşınıza çıkabilir.

Baba Is You:

Çıkış yılı: 2019

2019 Platformlar: Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, Mac OS Geliştirici: Hempuli Oy

Hempuli Oy Metascore: 87

Baba Is You, beyninizi kısa devre yaptırabilecek türden bir bulmaca oyunu. Oyunda tek yapılması gerekilen şey bölümleri geçmek. Ancak oyundaki bölümleri geçmek istiyorsanız o bölüme ait kuralları değiştirmeniz lazım. Oyunun ana karakteri Baba ile bölüm içerisinde yazan bu kuralları yönetebiliyorsunuz ve ayrıca bölümleri birden fazla yolla bitirebiliyorsunuz.

Limbo:

Çıkış yılı: 2010

2010 Platformlar: Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iOS, Android

Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iOS, Android Geliştirici: Playdead

Playdead Metascore: 88

Sahip olduğu siyah beyaz grafikleri ve atmosferi ile henüz ilk saniyeden itibaren oyuncuyu içine çekmeye başaran Limbo’da, yönettiğiniz küçük çocuğun kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli tuzak ve tehlikelerle dolu ortamlarda ilerlerken karşılaştığınız zorlu bulmacalar oyunun eşsiz atmosferiyle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Return of the Obra Dinn:

Çıkış yılı: 2018

2018 Platformlar: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS Geliştirici: Unity

Unity Metascore: 89

Oyun önerileri listemizde yer verdiğimiz bir diğer oyun olan Return of the Obra Dinn, karanlık bir senaryoya sahip. Oyun, 1803 yılında kaybolan East India Trading Comapany filosundan Obra Dinn adlı geminin mürettebatsız bir biçimde yırtık yelkenleriyle Ümit Burnu'nda ortaya çıkmasıyla başlıyor. Oyunda bu gemiyi araştıran bir hasar müfettişi olarak oynuyorsunuz.

World of Goo:

Çıkış yılı: 2008

2008 Platformlar: Wii, Android, Linux, iOS, Microsoft Windows, Mac OS

Wii, Android, Linux, iOS, Microsoft Windows, Mac OS Geliştirici: 2D Boy

2D Boy Metascore: 90

World of Goo oyununda her bölümde gerekli sayıdaki goo adı verilen topları hedeflenen boruların içine yerleştirerek kurtarmanız isteniyor. Bunu yapmak için goo’ları birleştirip köprü, kule gibi çeşitli yapıları inşa ederek yer çekimi ve çeşitli arazi engellerini aşmanız gerek. Fizik kurallarının büyük ölçüde önem taşıdığı World of Goo, zor ama eğlenceli oynanışıyla en çok zaman harcatan puzzle oyunlarından biri olduğunu söylersek yanlış olmaz.

Fez:

Çıkış yılı: 2013

2013 Platformlar: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Microsoft Windows, Linux, Mac OS, PlayStation Vita

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Microsoft Windows, Linux, Mac OS, PlayStation Vita Geliştirici: Polytron Corporation

Polytron Corporation Metascore: 91

Kafanıza taktığınız bir fes sayesinde iki boyuttan üç boyuta geçiş yapıp platform üzerinde 90 derecelik dönüşler gerçekleştirerek kendinize yeni yollar yarattığınız Fez, son yıllarda çıkan en orijinal oyunlardan biri. Oyundaki bazı bölümleri bombalar kullanarak temizleyip ilerliyorsunuz. Sahip olduğu retro grafikler ve yaratıcı bir konsept eşliğinde sunulması oyunu oldukça ilgi çekici kılıyor.

Portal 2:

Çıkış yılı: 2011

2011 Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS, Linux

PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS, Linux Geliştirici: Valve Software

Valve Software Metascore: 95

Oyunlarda bulmacalarla uğraşmayı sevmeyenleri bile bir şekilde kendine çekmeyi başaran Portal serisi, kurşun yerine geçitler ateşleyen silah yardımıyla çözdüğünüz bulmacaları ve GLaDOS, Wheatley gibi eğlenceli karakterleri sayesinde kısa sürede marka haline geldi. Son derece orijinal yapısıyla Portal 2, içerisinde birçok ilginç bulmacalar içeriyor.