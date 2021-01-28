Bumble Fiziksel Görünüşle Alay Eden Kullanıcıları Banlayacak

ABD merkezli arkadaşlık uygulaması Bumble, uygulamaya gelen yeni bir güncellemeyle birlikte bundan sonra fiziksel görünüşle alay eden kullanıcıları tespit edip süresiz bir şekilde banlayacağını dile getirdi.

Son dönemde arkadaşlık uygulamalarının kötüye kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Yaklaşık bin kişiyle yapılan bir ankete göre kullanıcıların %23’ü, bu tarz uygulamalarda fiziksel görünümle alay eden ifadeler kullanıyor ve bu davranışlara maruz kalan kullanıcılar, mental olarak etkileniyor.

Bir arkadaşlık uygulaması olan Bumble, bu tarz yorumlarda bulunan kişilerin uygulamadan banlanmasını sağlayacak yeni bir algoritma geliştirdi. Yeni güncellemeyle birlikte yayınlanan bu versiyon, fiziksel görünüşle alay eden ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan kullanıcıları tespit ederek uygulamaya girişini yasaklayacak.

“Bumble, fiziksel görünüşle alayı kabul etmeyen bir uygulama”

Aslına bakarsanız Bumble’ın ele aldığı bu konu psikolojik olarak büyük önem taşıyor. Bahsi geçen araştırmada aşağılayıcı yorumlara maruz kalan kullanıcıların %23’ü kendini öfkeli hissettiğini, %35’i ise kendilerine olan güvenlerinin azaldığını dile getiriyor.

Bumble, aşağılayıcı yorumlarda bulunan insanlara ilk önce bir uyarı gönderecek ve bu huylarından vazgeçmeleri için bilgi verici kaynaklar paylaşacak. Uyarılara uymayıp aynı davranışı sergilemeye devam eden kullanıcıların hesapları, süresiz bir şekilde banlanacak.

Şirketin İngiltere ve İrlanda Başkanı Naomi Walkland, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi; "İnternette daha nazik, saygılı ve eşit bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu ortamı yaratmak için ırkçı ve nefret dolu söylemlere, taciz barındıran davranışlara ve tacizcilere karşı gösterdiğimiz toleransı sıfıra indirmeye çalışıyoruz."