Onlarca farklı kaynaktan, ilgi alanlarınıza özel haberleri tek bir uygulama üzerinden görmenizi sağlayan Bundle mobil uygulaması bu konuda oldukça başarılı. Uygulama mağazalarından Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz Bundle benzeri uygulamaları listeledik.

İnternet ve sosyal medya sayesinde artık dünyanın öbür ucunda yaşanan gelişmeleri bile anlık olarak takip edebiliyoruz. Ancak bu durum yanında yoğun bir bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor. Yalnızca birkaç haber kaynağıyla yetinmek istemiyor ve seçtiğiniz kategorilerde haberleri görüntülemek istiyorsanız Bundle mobil uygulamasının bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Bundle, küresel anlamda oldukça başarılı bir iş çıkarıyor olsa da her kullanıcıyı memnun edemez. Bu nedenle sizin için Google Play ve App Store üzerinden iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz Bundle benzeri uygulamaları listeledik. Listedeki uygulamaların temel özelliği farklı kaynaklardaki haberleri tek bir platform üzerinden sunmak olsa da her birinin kendine has, öne çıkan özellikleri var.

Bundle benzeri mobil haber uygulamaları:

Google Haberler

Nabız

Turkcell Dergilik

Flipboard

Microsoft Haber

Gather

SQUID - Haberler & Dergile‪r‬

Köşe Yazarları ve Haberler

Google Haberler

Geliştirici: Google LLC

Puan: 4,3

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme Sayısı: 1 Milyar +

Google mühendisleri tarafından geliştirilen Google Haberler mobil uygulaması üzerinden, yüzlerce farklı kaynaktan seçtiğiniz kategoriye ait olan haberleri görebilirsiniz. Uygulamayı dilediğiniz gibi özelleştirebilmenizin yanı sıra daha önce hiç bilmediğiniz kaynakları da keşfetmeniz mümkün. Google tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da sorunsuzca çalışıyor.

Nabız

Geliştirici: Nabd Ltd

Puan: 4,5

Boyut: 15 MB

İndirme Sayısı: 1 milyon +

Farklı kaynaklardan, farklı kategorilerde en geniş ağı sunma konusunda iddialı olan Nabız mobil uygulaması, 500’den fazla Türkçe kaynak üzerinden dilediğiniz kategorideki en güncel haberleri sunuyor. Kendi kişisel haber akışınızı oluşturarak ilginizi çekmeyen her konudan uzak kalmanızı sağlayan Nabız mobil uygulaması üzerinden takip ettiğiniz platformlarda paylaşılan videoları da izlemeniz mümkün.

Turkcell Dergilik

Geliştirici: Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.

Puan: 4,2

Boyut: 110 MB

İndirme Sayısı: 10 Milyon +

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Turkcell Dergilik mobil uygulaması, listedeki uygulamalardan biraz farklı. Çünkü Turkcell Dergilik üzerinden ücretli olarak matbu dergilerin ve uygulama için özel hazırlanmış dergilerin dijital versiyonlarını okuyabiliyorsunuz. Ancak herhangi bir ücret ödemeden de okuyabileceğiniz bazı dergiler, güncel makaleler ve uygulama bildirimlerini açarsanız güncel haberler var.

Flipboard

Geliştirici: Flipboard

Puan: 4,1

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme Sayısı: 500 Milyon +

Flipboard mobil uygulaması üzerinden onlarca farklı kaynaktan dilediğiniz kategorideki haberlere ulaşmanın yanı sıra kendi derginizi de oluşturabilirsiniz. Beğendiğiniz haberleri, videoları ve diğer görselleri toplayarak kendi derginizi oluşturun ve daha sonra bu dergileri arkadaşlarınızla ya da farklı platformlarda paylaşın. Aynı zamanda uygulama üzerinden haberleri beğenmeniz, yorumlamanız ve paylaşmanız da mümkün.

Microsoft Haber

Geliştirici: Microsoft Corporation

Puan: 4,4

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme Sayısı: 5 Milyon +

Microsoft mühendisleri tarafından geliştirilen Microsoft Haber mobil uygulaması, listemizdeki en geniş ağa sahip uygulamalardan bir tanesi. Microsoft Haber üzerinden 20’den fazla ülkede yayın yapan 3 binden fazla platformun seçtiğiniz kategorilerdeki haberlerine ulaşabilirsiniz. Karanlık mod gibi özellikleri de olan uygulamanın en dikkat çeken noktası neredeyse günün her saati gönderdiği bildirimlerle kullanıcıyı gündemden anlık olarak haberdar etmesidir. Elbette, dilerseniz bu özelliği kapatabiliyor ya da sınırlandırabiliyorsunuz.

Gather

Geliştirici: Gather Media

Puan: 4,1

Boyut: 25 MB

İndirme Sayısı: 100 Bin +

Gather mobil uygulaması üzerinden farklı kaynaklardan seçtiğiniz kategorilerdeki haberlere tek bir platformdan ulaşmanın yanı sıra dünyanın farklı noktalarında yayın yapan radyoları da dinleyebiliyorsunuz. Uygulamanın kaynak ülkeleri arasında Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan gibi ülkeler var. Gather mobil uygulaması üzerinden ulaştığınız haberleri beğenebilir, yorum yapabilir ve favorilerinize ekleyerek daha sonra okumak üzere saklayabilirsiniz.

SQUID - Haberler & Dergile‪r‬

Geliştirici: Squid App

Puan: 4,0

Boyut: 11 MB

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Widget desteği ile dikkat çeken SQUID - Haberler & Dergile‪r‬ mobil uygulaması üzerinden 40 farklı ülkede yayın yapan kaynaklardan 100 farklı kategorideki habere tek platformdan ulaşabilirsiniz. Tüm haberleri orijinal dili ile paylaşan uygulama üzerinden okuduğunuz haberleri farklı platformlarda paylaşabilir, kaynakları engelleyebilir ve en önemlisi okuduğunuz haberlerin altını çizmek gibi okumayı daha keyifli hale getiren özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Köşe Yazarları ve Haberler

Geliştirici: qoshe apps

Puan: 4,6

Boyut: 31 MB

İndirme Sayısı: 10 Bin +

Köşe Yazarları ve Haberler mobil uygulaması üzerinden de farklı kaynaklardan seçtiğiniz kategorilerdeki haberlere ulaşabilirsiniz ancak uygulamanın öne çıkan noktası, farklı platformlarda yayın yapan köşe yazarlarına tek bir platformdan ulaşabiliyor olmanızdır. Köşe Yazarları ve Haberler uygulaması üzerinden bin 500’den fazla gazetede yazı yazan 150 binden fazla yazara ulaşabilirsiniz. Google Translate desteğiyle yabancı yazarları da okuma imkanı sunan uygulama reklam da göstermiyor.

Bundle benzeri, farklı kaynaklardan seçtiğiniz kategorideki haberlere tek bir platform üzerinden ulaşmanızı sağlayan en iyi mobil uygulamaları listeledik ve her bir uygulamanın öne çıkan özelliklerini anlattık. Listede olan ya da olmayan bu tür bir mobil uygulama kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.