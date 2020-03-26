En büyük fast food firmalarından olan Burger King, Instagram üzerinde yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına desteklerini belirtti ve McDonalds'ı etiketledi. McDonalds da aynı şekilde desteklerini belirtirken, bir başka fast food zinciri olan KFC'yi etiketledi ve bu şekilde bir destek kampanyası oluştu. Kampanya Domino's, Little Ceasars ve Kahve Dünyası'ndan da destek gördü.

Ülkemizin koronavirüs ile boğuştuğu şu günlerde en büyük desteği hak edenler değerli sağlık çalışanlarımız. Bizler sağlığımız ve diğer insanların sağlığı için evde kalırken sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden bizler için uğraşıyor. En büyük fast food zincirlerinden olan Burger King de bu çalışanlarımıza destek olmak amacıyla Instagram üzerinden bir kampanya başlattı.

Burger King, McDonalds'ı etiketledi

Burger King, 'Bizim için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler! Yorgunluğunuzu bir nebze olsun dindirebilmek en büyük mutluluğumuz' yazısıyla başlattığı kampanyada bir de en büyük rakiplerinden olan McDonalds'ı etiketleyerek 'Biliyoruz ki siz de destek oluyorsunuz, gelin bu hareketi birlikte büyütelim!' mesajını ekledi. McDonalds, bu paylaşımdan hemen sonra kampanyaya katılarak desteklerini belirtti ve KFC'yi etiketledi. Bu şekilde etiketlemelerle devam eden Burger King'in başlattığı kampanya amacına ulaşmış oldu.

McDonalds ise KFC'yi etiketlemeyi tercih etti

'Yalnız olmadığımıza sevindik Burger King! Kahraman sağlık çalışanlarımıza yaptığımız yemek yardımlarının sizinle birlikte çoğaldığını görmek güzel.' diyerek Burger King'in destek çağrısına yanıt veren zincir şirket, topu KFC'ye attı.

KFC, destek çağrısına yanıt vererek Domino's'a meydan okudu

KFC, McDonalds'ın meydan okumasına kayıtsız kalmayarak sağlık çalışanlarımızın gece gündüz çalışmasının altını çizen bir mesaj ile onlara teşekkür etti. Ardından Domino's'u etiketleyerek onları da destek olmaya davet etti.

Domino's, desteklerini ilettikten sonra okları Little Caesars'a döndürdü

Domino's da KFC gibi sağlık çalışanlarımıza teşekkür ettikten sonra Little Caesars'ın da kampanyaya katılması için paylaşımına Little Caesars'ı etiketledi.

Little Caesars, Kahve Dünyası'nı kampanyaya katılmaya davet etti.

Little Caesars, teslimatlarını 'Sıfır Temas' şeklinde gerçekleştirdiklerini vurgulayarak Kahve Dünyası'nı da kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kahve Dünyası ise bir diğer kahve şirketi olan Starbucks'ı destek vermeye davet etti

Kahve Dünyası yaptığı paylaşımda 'Bugünleri birlikte aşacağız' mesajı ile sağlık çalışanlarının yanında olduklarını bildirdi, ardından bir diğer kahve şirketi olan Starbucks'ı aynı şekilde destek vermeye davet etti.