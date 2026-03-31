Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, kulaklıklarla kullanılan Hearapy isimli yepyeni bir Android uygulaması yayımladı. Bu uygulama yoluyla dinlediğiniz sesler, yol tutması sorununu geçici süreliğine çözüyor.

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Samsung, kullanıcılarına daha iyi deneyim yaşatmak için düzenli olarak yeni özellikler ve uygulamalar sunuyordu. Şimdi ise şirket, yepyeni bir Android uygulaması yayımladı.

Samsung Hearapy isimli bu uygulama, tüm dünyada yaygın olan bir problem olan yol tutması sorununu çözmeye yönelik. Daha da dikkat çeken kısmı ise bunu kulaklıklar yoluyla çözebilmesi.

Galaxy Buds4 Pro yoluyla yol tutması sorununu kısa süreliğine ortadan kaldırıyor

Samsung’un yeni Hearapy uygulaması, Galaxy Buds4 Pro kulaklıklarıyla birlikte kullanılacak. Kulaklıklar yoluyla da geçici süreliğine yol tutması olarak da bildiğimiz, araba gibi araçlarda giderken midemizi bulandıran ve çok fazla insanda yaşanan bir problemi çözebiliyor.

Uygulama, Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı temel alıyor. Araştırmacılar, birkaç dakika boyunca 75-85 dB şiddetinde 100 Hz'lik bir sinüs dalgası dinlemenin dengeyi iyileştirerek hareket hastalığı olarak da bilinen yol tutması sorununu çözdüğünü bulmuşlardı. Samsung da bunu Hearapy uygulamasına entegre etti.

Uygulama Galaxy Buds4 Pro’yu önerse de farklı türden kulaklıklarla da birlikte kullanılabilecek. Elbette dinlediğiniz kulaklığa göre sonuçların değişebileceğini söyleyebiliriz. 100 Hz’lik ses, kulağınızdaki denge sistemini uyarıyor. Yaklaşık 1 dakika dinlemenin 2 saate kadar yol tutması sorununu engellediği belirtilmiş. Sesin yüksek seviyelerde dinlenmesi gerektiğinin de altı çizilmiş.