Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, kulaklıklarla kullanılan Hearapy isimli yepyeni bir Android uygulaması yayımladı. Bu uygulama yoluyla dinlediğiniz sesler, yol tutması sorununu geçici süreliğine çözüyor.

Gökay Uyan

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Samsung, kullanıcılarına daha iyi deneyim yaşatmak için düzenli olarak yeni özellikler ve uygulamalar sunuyordu. Şimdi ise şirket, yepyeni bir Android uygulaması yayımladı.

Samsung Hearapy isimli bu uygulama, tüm dünyada yaygın olan bir problem olan yol tutması sorununu çözmeye yönelik. Daha da dikkat çeken kısmı ise bunu kulaklıklar yoluyla çözebilmesi.

İçerikten Görseller

Galaxy Buds4 Pro yoluyla yol tutması sorununu kısa süreliğine ortadan kaldırıyor

Samsung’un yeni Hearapy uygulaması, Galaxy Buds4 Pro kulaklıklarıyla birlikte kullanılacak. Kulaklıklar yoluyla da geçici süreliğine yol tutması olarak da bildiğimiz, araba gibi araçlarda giderken midemizi bulandıran ve çok fazla insanda yaşanan bir problemi çözebiliyor.

Uygulama, Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı temel alıyor. Araştırmacılar, birkaç dakika boyunca 75-85 dB şiddetinde 100 Hz'lik bir sinüs dalgası dinlemenin dengeyi iyileştirerek hareket hastalığı olarak da bilinen yol tutması sorununu çözdüğünü bulmuşlardı. Samsung da bunu Hearapy uygulamasına entegre etti.

Uygulama Galaxy Buds4 Pro’yu önerse de farklı türden kulaklıklarla da birlikte kullanılabilecek. Elbette dinlediğiniz kulaklığa göre sonuçların değişebileceğini söyleyebiliriz. 100 Hz’lik ses, kulağınızdaki denge sistemini uyarıyor. Yaklaşık 1 dakika dinlemenin 2 saate kadar yol tutması sorununu engellediği belirtilmiş. Sesin yüksek seviyelerde dinlenmesi gerektiğinin de altı çizilmiş.

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com