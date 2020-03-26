Ordu Belediyesinden Koronavirüse Karşı Dezenfeksiyon Tüneli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, halkın koronavirüs (COVID-19) salgınından korunması amacıyla bir dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Tünel, 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki tüm bakteri ve virüsleri yok ediyor.

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının artması, belediyelerin aldığı önlemleri de artmasına neden oldu. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi, halk arasında enfeksiyon riskini minimize etmek amacıyla özel bir dezenfeksiyon tüneli tasarladı.

Aircor 52 adını verilen tünel, sensörler yardımıyla içine giren vatandaşları algılıyor ve üzerlerine özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı sıkıyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların evlerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri amacıyla hayata geçirilen 5 metre uzunluğundaki tünel, kıyafetlerin üzerindeki bakteri ve virüsleri temizliyor.

Kent meydanına konulan tünelle ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüsüne karşı her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, “Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfeksiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik” dedi.

Dezenfeksiyon tünelinin şehrin belli noktalarına yerleştirileceği bilgisini paylaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ise “Türkiye’de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bir uygulamadır. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte olacak. İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.