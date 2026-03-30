Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

Türkiye’de 5G nihayet kullanıma sunuluyor. Ancak kullanılan teknolojinin Non-Standalone (NSA) olması, “gerçek 5G bu değil” tartışmalarını beraberinde getiriyor. NSA ve Standalone (SA) 5G farklarını detaylı şekilde açıklıyoruz.

Türkiye’de uzun süredir beklenen 5G teknolojisi sonunda kullanıma giriyor. Ancak bu gelişme, beraberinde önemli bir tartışmayı da getiriyor: Kullanacağımız 5G, “gerçek 5G” mi?

Çünkü dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ilk aşamada Non-Standalone (NSA) altyapının devreye alınması bekleniyor. Bu da teknik olarak 5G kullansak bile sistemin arka planında hâlâ 4G’nin çalıştığı anlamına geliyor.

5G Yazıyor Ama 4G Tadı Veriyor: Non-Standalone (NSA) Nedir?

Non-Standalone (NSA) dediğimiz sistem, mevcut 4G LTE altyapısının üzerine 5G antenlerinin takılmasıyla çalışıyor. Yani sinyal 5G'den geliyor ama kontrol merkezi (çekirdek şebeke) hâlâ eski 4G'ye emanet. Operatörler bu yöntemi, tüm sistemi sıfırdan kurmak yerine hızlıca 5G hızlarını size sunabilmek için tercih ediyor.

Ancak bu durumun bir bedeli var. Sinyal trafiği eski 4G EPC üzerinden aktığı için o hayal ettiğimiz "ışık hızı" tepki sürelerini tam olarak alamıyoruz. Ayrıca telefonunuz hem 4G hem de 5G sinyalini aynı anda yakalamaya çalıştığı için pil ömrünüz tabiri caizse su gibi akıp gidiyor. Yani NSA, 5G dünyasına giriş biletiniz ama henüz VIP koltuğu değil.

5G'nin kalbindeki 4G: 4G EPC (Evolved Packet Core) Nedir?

4G teknolojisiyle hayatımıza giren EPC, tamamen "IP tabanlı" bir sistemdir. Eski 2G/3G sistemlerindeki devre anahtarlamalı (circuit-switched) yapıyı terk ederek her şeyi veri paketi olarak işler.

Temel bileşenleri:

**MME (Mobility Management Entity): **Cihazın ağa bağlanması ve takibinden sorumlu "trafik polisi".

HSS (Home Subscriber Server): Kullanıcı bilgilerinin tutulduğu devasa bir veritabanı.

S-GW ve P-GW: Veri trafiğini internete ve dış dünyaya bağlayan kapılar.

Veri trafiğini internete ve dış dünyaya bağlayan kapılar. Genel yapısı: Donanım odaklıdır. Genellikle özel, büyük sunucular ve kutular üzerine kurulur.

Non-Standalone (NSA) 5G'nin Avantajları

Operatörlerin sıfırdan bir çekirdek şebeke (Core Network) kurmasına gerek kalmaz. Mevcut 4G baz istasyonlarına 5G antenleri ekleyerek kısa sürede şehirlere 5G sinyali verilebilir.

Kullanıcılar için en somut avantaj yüksek indirme hızları. 4G ve 5G sinyallerini aynı anda kullanarak (Dual Connectivity) teorik olarak çok yüksek indirme hızlarına ulaşılabilir.

Operatörler milyarlarca dolarlık çekirdek şebeke yatırımını zamana yayabilirler. Bu da 5G paketlerinin başlangıçta daha makul fiyatlı kalmasını sağlayabilir.

5G sinyalinin koptuğu yerlerde telefon anında ve kesintisiz şekilde 4G'ye güvenebilir; çünkü kontrol mekanizması zaten 4G üzerindedir.

Non-Standalone (NSA) 5G'nin Dezavantajları

5G'nin en büyük vaadi olan "1 ms gecikme" NSA'da mümkün değildir. Sinyal trafiği hala eski 4G EPC üzerinden geçtiği için gecikme süreleri 4G seviyelerinde (15-30 ms) kalır.

NSA modunda akıllı telefonlar hem 4G hem de 5G sinyalini aynı anda aktif tutmak zorundadır. Bu "çift bağlantı" durumu, cihazın modeminin daha fazla güç harcamasına ve pilin daha hızlı tükenmesine neden olur.

Yükleme Hızı Sınırı: İndirme hızı çok yüksek olsa da, yükleme trafiği genellikle 4G kanalları üzerinden yönetildiği için upload hızları Standalone (SA) 5G kadar etkileyici değildir.

NSA mimarisinde Network Slicing (Ağ Dilimleme) yapılamaz. Bu da endüstriyel kullanım, otonom sürüş ve kritik IoT uygulamaları için NSA'yı yetersiz kılıyor.

4G çekirdek şebekesi, 5G'nin vaat ettiği kilometrekare başına 1 milyon cihaz bağlantısını (Massive IoT) yönetebilecek kapasitede tasarlanmamıştır.

Gerçek 5G İçin Biraz Daha Bekleyeceğiz: Standalone (SA) 5G nedir?

"Gerçek 5G" hangisi derseniz, işte o Standalone (SA) mimarisi. Bu sistemde 4G ile tüm bağlar koparılıyor; hem antenler hem de çekirdek şebeke tamamen 5G Core (5GC) teknolojisine dayanıyor. SA mimarisi sayesinde gecikme süreleri 1 ms seviyesine kadar düşüyor. Bu ne demek? Online oyunlarda "ping" sorununun tarih olması, cerrahların kilometrelerce uzaktan ameliyat yapabilmesi demek! Tabii "1 ms" hedefinin SA'da bile ancak Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC) ve Edge Computing (Uç Bilişim) ile mümkün olduğunu belirtmiş olalım.

SA 5G'nin asıl "olayı" ise Ağ Dilimleme (Network Slicing) teknolojisi. 5G'nin bir otoban olduğunu düşünün. Düşünün ki aynı şebeke üzerinde sanal şeritler oluşturuluyor. Bir şerit sadece otonom araçlara (sıfır hata, sıfır gecikme) ayrılırken, diğer şeritten siz YouTube videonuzu donmadan izleyebiliyorsunuz. NSA'da bu tarz bir akıllı yönetim maalesef teknik olarak mümkün değil.

Gerçek 5G zorunluluğu: 5GC (5G Core) Nedir?

5G Core, bulut bilişim (Cloud Native) prensiplerine göre sıfırdan tasarlanmıştır. Donanımdan bağımsız, tamamen yazılımsal bir yapı.

Temel Özellikleri:

Servis Tabanlı Mimari (SBA): Fonksiyonlar birbirine özel kablolarla değil, bir "servis veri yolu" üzerinden API'lar ile bağlanır. Tıpkı modern web uygulamaları gibi çalışır.

Fonksiyonlar birbirine özel kablolarla değil, bir "servis veri yolu" üzerinden API'lar ile bağlanır. Tıpkı modern web uygulamaları gibi çalışır. Mikroservis Yapısı: Ağ bileşenleri küçük parçalara bölünmüştür; biri çökerse veya güncellenirse tüm ağ durmaz.

Ağ bileşenleri küçük parçalara bölünmüştür; biri çökerse veya güncellenirse tüm ağ durmaz. AMF, SMF ve UPF: EPC'deki karmaşık yapıların yerine gelen, daha esnek ve birbirinden bağımsız yeni nesil kontrol birimleridir.

Standalone (SA) 5G'nin Avantajları

Sinyal trafiği eski 4G altyapısına uğramadan doğrudan 5G çekirdek şebekesi üzerinden yönetildiği için gecikme süreleri 1 ms seviyesine kadar düşebilir.

Aynı fiziksel altyapı üzerinde, farklı ihtiyaçlara (örneğin otonom araçlar için düşük gecikme, video yayını için yüksek hız) özel sanal ağlar oluşturulmasına olanak tanır.

Kilometrekare başına 1 milyon cihazın aynı anda sorunsuz şekilde bağlanmasını destekleyerek akıllı şehir ve endüstriyel dönüşümün önünü açar.

Cihazların hem 4G hem 5G sinyalini aynı anda aktif tutma zorunluluğunu ortadan kaldırarak akıllı telefonların ve IoT sensörlerin enerji tüketimini optimize eder.

Bulut tabanlı (Cloud Native) yapısı sayesinde operatörlerin yeni servisleri çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde devreye almasını sağlar.

(Edge Computing sayesinde çekirdek şebekenin kullanıcıya çok yakın noktalara kurulabilmesine imkan tanıyarak veri işleme hızını maksimize eder.

Standalone (SA) 5G'nin Dezavantajları ve Zorlukları

Mevcut 4G çekirdek şebekesinin kullanılamaması nedeniyle, operatörlerin tüm sistemi sıfırdan kurması devasa yatırımlar gerektirir.

Sıfırdan bir şebeke inşa etmek, 4G üzerine ekleme yapılan NSA (Non-Standalone) yöntemine göre çok daha fazla zaman alır.

Kapsama Alanı Riskleri: 5G sinyalinin zayıfladığı veya koptuğu noktalarda 4G ile kesintisiz bir "el sıkışma" süreci NSA kadar pürüzsüz olmayabilir; bu da başlangıçta kopukluklara neden olabilir.

Pazardaki eski model 5G telefonların bir kısmı sadece NSA mimarisini desteklediği için, gerçek 5G performansından yararlanmak için uyumlu ve güncel cihazlara ihtiyaç duyulur.

Standalone 5G ile Non-Standalone 5G arasındaki farklar

Özellik Non-Standalone (NSA) 5G Standalone (SA) 5G Ağ Mimarisi LTE (4G) çekirdek ağına bağlı Tamamen 5G çekirdek ağı (5GC) Çekirdek Ağ (Core) EPC (Evolved Packet Core - 4G) 5GC (Service-Based Architecture) Bağlantı Yapısı Dual Connectivity (LTE + NR) Sadece NR (5G New Radio) Kontrol Düzlemi (Control Plane) LTE üzerinden 5G üzerinden Kullanıcı Düzlemi (User Plane) Hem LTE hem 5G Tamamen 5G Gecikme (Latency) 10–30 ms 1–10 ms hedef Kurulum Amacı Hızlı 5G yayılımı Tam 5G deneyimi Network Slicing Destek yok / sınırlı Tam destek Edge Computing (MEC) Sınırlı Tam entegre VoNR (Voice over NR) Desteklenmez (VoLTE kullanılır) Desteklenir Enerji Verimliliği Daha düşük Daha yüksek Spektrum Kullanımı LTE anchor gerekir Tam bağımsız Mobilite Yönetimi LTE merkezli 5G merkezli Deploy Karmaşıklığı Daha kolay Daha karmaşık Yatırım Maliyeti Mevcut altyapı kullanılır Yüksek Cihaz Gereksinimi NSA destekli cihaz yeterli SA destekli cihaz gerekir 5G Özellikleri (URLLC, mMTC) Tam desteklenmez Tam desteklenir IoT Desteği Sınırlı massive IoT Güvenlik Mimarisi 4G tabanlı Gelişmiş 5G güvenlik QoS Yönetimi EPC sınırlamaları var Gelişmiş QoS (5QI) Servis Tabanlı Mimari (SBA) Yok Var Deployment Senaryosu (3GPP) Option 3/3a/3x Option 2 Bağımsızlık 4G’ye bağımlı Tam bağımsız

Peki Neden NSA ile Başlanıyor?

Bu sorunun cevabını aslında yeterince açıkladık diyebiliriz: hızlı kurulum ve düşük maliyet. Operatörler mevcut 4G altyapısını kullanarak 5G’yi çok daha hızlı şekilde devreye alabiliyor. Bu da Türkiye’de 5G’nin kısa sürede yaygınlaşmasının önünü açıyor. Yani tek seferde milyarlarca dolarlık yatırım yapmak yerine bu yatırım yıllara bölünüyor ve kullanıcılar 5G kullanmaya başlamak için ülkedeki tüm altyapının baştan aşağı değişmesini beklemek zorunda kalmıyor. Tabii o milyarlarca dolarlık yatırımın karşılığı da faturalara bir günde yansımamış oluyor.

Ayrıca piyasada halihazırda bulunan birçok orta segment 5G telefonun ilk nesilleri sadece NSA destekli. Operatörlerin SA'ya hemen geçmemesinin bir sebebi de kullanıcıların telefonlarının bir anda "eski" kalmasını önlemek.

Gerçek 5G Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

5G'ye NSA ile geçiş yapan tek ülke biz değiliz. Çoğu ülke NSA ile geçiş yapıp sonradan altyapısını SA'ya taşıdı ve hala daha da taşımaya devam ediyor. Çünkü gerçek 5G deneyimi için kritik olan teknoloji Standalone (SA)'da her şey baştan 5G’ye göre tasarlanıyor ve 4G’ye olan bağımlılık tamamen ortadan kalkıyor. Türkiye’de de uzun vadede bu sisteme geçiş planlanıyor. Ancak şu an kullanıma sunulacak olan 5G, bu dönüşümün sadece ilk adımı olacak.