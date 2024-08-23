Dünyanın en yüksek binası ünvanına sahip olan Burj Khalifa, gökyüzüne meydan okuyan mimarisiyle büyülüyor. Ancak bu devasa yapının oldukça şaşırtıcı bir eksikliği var. Gelin Burj Khalifa’nın neden kanalizasyon sistemi yok anlatalım.

2010 yılında tamamlanan ve 828 metre yüksekliği ile dikkat çeken Burj Khalifa, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en dikkat çekici yapısı.

Hatta bu bina şu anda dünyanın en yüksek binası unvanının da sahibi!

Peki bu devasa yapı neden temel bir altyapı unsuru olan kanalizasyon sisteminden mahrum?

Aslında Burj Khalifa’nın bir kanalizasyon sistemine bağlanmamış olmasının ardında birkaç teknik neden yatıyor.

Öncelikle, bir çölün üzerinde yer alan Dubai’nin zemin koşullarının oldukça zorlu olması bu nedenlerin başında geliyor.

Bölge, büyük ölçekli kanalizasyon boru hatlarının döşenmesini karmaşık ve pahalı bir süreç hâline getirdiğinden mevcut altyapıyı genişletmek ciddi mühendislik zorluklarının doğmasına sebep olacaktı.

Şehrin mevcut olan kanalizasyon altyapısının da böylesine devasa bir binanın atıklarını kaldırabilecek kapasitede de olmaması, Burj Khalifa’yı bir kanalizasyon sistemine bağlamak için büyük bir yatırım yapmayı gerektiriyordu.

Burj Khalifa’yı bir kanalizasyon sistemine bağlamak için yatırım yapmak yerine daha ucuz bir yol tercih edildi.

Bu sebeple, binanın 2008 finansal krizi esnasında inşa edildiğini de dikkate aldığımızda, projeye ek maliyet getirecek büyük çaplı bir altyapı çalışması yerine, daha kısa vadeli ve ucuz bir çözüm tercih edildi.

Çözüm olarak, binayı bir kanalizasyon sistemine bağlamak yerine Burj Khalifa’nın atıklarının kamyonlarla taşınmasını tercih ettiler.

İnanması güç ama bu görkemli binanın atıkları her gün devasa kamyonlarla toplanıyor ve arıtma tesislerine götürülüyor.

Büyük ölçüde maliyetli ve çevreye zarar veren bir süreç olan bu durumu çözmek için Dubai yetkililerinin bir iyileştirme projesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Özetle, görkemli bir bina olan Burj Khalifa’nın kanalizasyon sisteminden yoksun olmasının ardında hem teknik zorluklar hem de ekonomik nedenler yatıyor.

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