Dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan Dubai’de yaşananlar, herkesi şaşkına çevirdi. Yağmur almayan bir bölge olduğu için yapay yağmur çalışmaları gerçekleştiriliyordu, ta ki gökyüzünde gerçek yağmur oluşumuyla birleşene kadar…

Neredeyse 1 yılda alacağı yağışı 24 saatte alan Dubai için uyarılar veriliyor. Herkes evinde, ülke ise sel tehlikesiyle karşı karşıya.

Peki bu denli kurak bir bölgede böylesine bir sel felaketi nasıl yaşandı? Bu, belki bir nebze anlaşılabilse de gökyüzündeki elektriklenmeler herkesi korkuttu. Sahiden, bu elektrikler de neyin nesi?

Dubai’de 2017’den beri yapay yağmur çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bölgenin kurak iklimi, yerel su kaynaklarının yönetimi için sürekli bir zorluk oluştururken Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin son hamlesi, yapay yağmur üretimiyle dikkat çekiyor. Seneler önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaca ünlü kentinde, suyun daha etkin kullanımı ve yağış miktarının artırılması için bu çözüm bulunmuştu.

Birtakım uzmanlarla iş birliği yaparak geliştirilen bu teknoloji, bulutlara elektroşok verilmesi yoluyla gerçekleştiriliyor. Bulutlara yapılan bu müdahale, su damlacıklarının bir araya gelerek yağışı tetiklemesini sağlıyor.

İşte gökyüzündeki ‘elektriklenme’ olayının sebebi de bu durum.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, bu teknolojinin uygulandığı bölgelerin yoğun yağış aldığını ve karayolundaki sürücülerin görüşünün olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Dubai'nin gerçekleştirdiği bu uygulama, kuraklıkla mücadele için bir adım olarak değerlendirilse de yapay yağmur üretiminin uzun vadeli çevresel etkileri ve sürdürülebilirliği hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Ayrıca bu uygulamanın riskleri de göz ardı edilmemeli.

Yapay yağmur, her yapay uygulama gibi o kadar da masum bir şey değil; aksine, doğal yağış rejimini değiştirme potansiyeline sahip ve ekosistemlere çok zararlı etkileri bulunuyor.

Peki sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu Dubai’de bu yapay yağmur uygulaması nasıl gerçekleşiyordu?

Bunun için kullanılan iki yöntem var.

Birincisi, bulutlara kimyasal maddeler püskürtmek. Bu işlem, uçak veya özel ekipmanlar aracılığıyla yapılıyor. Bulutların içine su buharını yoğuşturacak kimyasallar püskürtülüyor. Bu kimyasallar, bulut içindeki su damlacıklarının bir araya gelerek yağmur oluşturmasını teşvik ediyor.

İkinci yöntem ise elektroşok. Dubai’de gerçekleştirilen yöntem de bunun aynısı. Bu yöntemde, bulutlara drone ile doğrudan elektrik yükü veriliyor. Bu elektrik yükü, bulut içindeki su damlacıklarının çarpışmasını ve bir araya gelmesini sağlıyor. Sonucu ise malum...

Yapay yağmurun sanıldığı kadar masum bir şey olmadığını, bu tür uygulamalar için öncelikle derinlemesine bir araştırma ve analiz gerektirdiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

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