Bursa'da Bir Vatandaşın Çatısına Göktaşı Düştü

Bursa'da bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş'in çatısına, henüz tanımlanamayan bir taş düştü. Evinin çevresinde aynı taşın farklı büyüklükteki parçalarından da bulan Erkeş, taşların incelenmesini istiyor.

Bursa Uludağ eteklerinde bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş'in başına geçtiğimiz Aralık ayında enteresan bir olay geldi. 7 Aralık 2020 gecesi evinin balkonunda gökyüzünü izleyen Erkeş, bu sırada bir ışık parlaması gördü. Işık parlamasının sebebinin o an için yıldız kayması benzeri bir şey olduğunu düşünen Erkeş'in evinin çatısından tam da bu anlarda yüksek bir ses geldi.

Sesin sebebini anlayamayan Erkeş, ertesi sabah evinin çatısını kontrol etmek istedi. Evin çatısına çıkan Erkeş, çatıda sacı delerek saplanmış simsiyah bir taş olduğunu gördü. Tornavida yardımıyla taşı saplandığı yerden çıkartan Erkeş, arkadaşlarının bu taşın göktaşı olabileceğini söylemesi üzerine evinin etrafını aramaya başladı.

Ağırlıkları toplamda 5 kg'den fazla olan pek çok taş buldu:

Evinin etrafındaki 300 metrelik alanda yedi tane daha taş bulan Erkeş, bu taşların incelenip göktaşı olup olmadığının anlaşılmasını istiyor. Taşların göktaşı çıkması durumunda bir tanesini müzeye bağışlayacağını söyleyen Erkeş, kalan taşları 'değerini veren' birileri olursa satacağını söylüyor.

Erkeş'in elinde bulunan yedi taşın ağırlıklarının 5 kg'den fazla olduğu biliniyor. Anlatılan olaya bakılırsa göktaşı olma ihtimalleri yüksek olsa da henüz taşların kaynağının ne olduğu tam olarak bilinmiyor.

Ülkemizde ve dünyada özellikle büyük kütleli göktaşlarına ciddi teklifler veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye düşen en büyük kütleli göktaşlarından biri olan 68 kg'lik bir göktaşına o dönem 68 bin dolarlık teklif verilmiş ancak taşı bulan kişi taşın satışını gerçekleştirmemişti.