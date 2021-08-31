BÜSİBER tarafından düzenlenen Siber Yaz Kampı’nın 2021 ayağı, 20 – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampa katılmak için son başvuru tarihi 12 Eylül.

Dünya her geçen gün giderek daha teknolojik bir hâl almaya devam ederken yazılım sektörünün de önemi her gün kat kat artıyor. Bu sektörde çalışmak isteyen yazılımcılarsa kendilerini geliştirme arayışındalar. İşte bu arayışa Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen kamp yardıma koşuyor.

Üniversite öğrencilerinin katılabileceği ve tamamen ücretsiz olan BÜSİBER Yaz Kampı’nın 2021 ayağı, 20 – 24 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, kampta siber güvenlik eğitimlerinde yaygın kullanılan yazılımları ve bu araçların arka planını öğrenecekler ve kendilerine sağlam bir altyapı katmış olacaklar.

BÜSİBER Siber Yaz Kampı, katılımcılarına sızma testlerinin temellerini, kullanılan araçların çalışma prensiblerini, web uygulamalarının, sistemleri ve ağların temellerini, log yönetimi malware analizi gibi siber savunma konularını adım adım gösterecek. Temel eğitimin ardından sektörden kullanılan araçlar gerçeğe yakın sistemler üzerinde denenecek, böylelikle araçların arka planında neler olduğu özümsenecek. Buna ek olarak bilişim suçları hukuku dersleriyle öğrendikleri bilgileri etik ve kanunlara uygun şekilde kullanma konusunda bilinçlendirilecekler.

BÜSİBER Siber Yaz Kampı’na başvurmak isteyen üniversite öğrencileri, buradaki bağlantıya tıklayarak başvurularını yapabilirler. Kampa katılmak için son başvuru tarihi 12 Eylül 2021 saat 23.59. Başvurunun ardından öğrenciler, 13 Eylül 2021 saat 20.00’da ön elemeye tabi tutulacaklar. Ardından yapılacak bir mülakatla siber kampa kabul edilecekler.

Kampa katılacak öğrencilerde 2 doz COVID-19 aşısı olma şartı aranıyor.