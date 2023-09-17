Son zamanlarda sağlam kameraya ve güçlü donanıma sahip cihazlarıyla karşımıza çıkan vivo, yeni Y17S modelini karşımıza çıkardı.

Ülkemizde de yerli üretim modelleri bulunan ve kullanıcılara uygun fiyatla yüksek performanslı cihazlar sunan vivo, amiral gemisi modellerinde bile rekabetçi fiyatlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda şirket, kameradan performansa kadar her açıdan tüketicilerin yardımına koşuyor.

Şimdi de şirket, bütçe dostu modellerinin arasına eklenecek olan yeni Y17S’i duyurdu. Giriş seviyesi olarak değerlendirilen Y17S, az önce de bahsettiğimiz gibi şirketin fiyat/performans politikasına uygun bir cihaz. Gelin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

6,56 inç boyutunda bir ekranla geliyor.

IPS LCD olan bu ekran, 720 x 1612 piksel çözünürlüğünde HD+ görüntü kalitesi sunuyor. 60Hz tazeleme hızı, 840 nit parlaklık ve 269 ppi değeri de fiyatına göre keskin bir görüntü sunmasını sağlıyor. Kamera tarafına geçtiğimizde ise ön tarafta damla çentik içine yerleştirilmiş 8 megapiksellik bir sensör yer alıyor.

Arka tarafta ise 50 megapiksel değerinde ana kamera, onun yanında da bokeh efekti verilmesini sağlayan 2 megapiksel değerinde sensör bulunuyor.

Gelelim donanıma.

MediaTek Helio G85 işlemciyle gelen Y21S, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunuyor. Elbette daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için microSD kart slotu da mevcut. Ayrıca cihaz, Android 13 ile kutudan çıkıyor.

Batarya kısmında ise 5.000mAh değerinde bir kapasite var. Bunu hızlıca doldurabilmek için de 15W hızlı şarj desteği verilmiş. dual-band Wi-Fi (2.4 ve 5 Ghz), Bluetooth 5.0, çift SIM ve IP54 sertifikası da cihazın diğer artılarından.

Singapur’da 199 dolardan (SGD) satışa çıkan cihaz, fiyatını ülkemize oranladığımızda (1 SGD = 19.80 TRY ) vergiler hariç 3.939 TL yapıyor. Bu bütçede rakipleriyle kıyasladığınızda siz vivo Y21S’i tercih eder miydiniz?