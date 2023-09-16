Samsung Corby dokunmatik telefonlar açısından bir milat niteliğinde olmakla birlikte şu anki telefonlarla karşılaştırıldığında bazı özellikleri hepimize garip geliyor. Kendi dönemine damga vuran Samsung Corby'nin şimdi bize şaka gibi gelen birçok özelliği bulunmakta.

Akıllı telefonların yeni yeni parladığı dönemlerde özellikle tüm gençlerin elinde gördüğümüz Samsung Corby, kullanıcılara sunduğu özelliklerle oldukça bilinen bir halde geldi. Rengarenk kapaklardan, dokunmatik ekranlara kadar bizi büyüleyen ilk telefon modellerinden biri olan Samsung Corby için gençliğimizin telefon modeli diyebiliriz. Şimdiki telefon modellerinden bir hayli küçük olan modelin bir zamanlar oldukça popüler olduğunu söylesek yalan olmaz.

2009 yılında çıkan Samsung Corby belki de çoğumuzun ilk telefonu olma özelliği taşımasıyla ünlü. “What color is your life?” sloganıyla hayatımıza giren modelin özelliklerden bahsettiğimizde eminiz ki siz de şaşırıp kalacaksınız. Samsung Corby telefon modelinin şaşırtıcı özelliklerini yazımızda sizin için derledik.

Samsung Corby özellikleri:

2.8 inç dokunmatik ekran

240x320 piksel çözünürlük

Gülümseme algılayan 2MP kamera

960 mAh batarya kapasitesi

50MB dahili bellek

Çoklu renk seçeneği

2G desteği

YouTube, MySpace ve Facebook ile direkt bağlantı ve dosyaları internete atma özelliği

Touchwiz'a sahip

2.8 inç dokunmatik ekran:

Samsung Corby şimdiki telefonlarla kıyaslandığında 2.8 inç dokunmatik ekranı bulunuyor ve oldukça küçük boyutlu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak çıktığı yıldaki şartlar bakımından dokunmatik telefonların ilk örneklerinden biri olan Samsung Corby ekranlarının tuşlu telefonların ekran boyutlarına kıyasla oldukça büyük olduğunu söylemekte yarar var.

Modelin Kore versiyonunda dokunmatik ekranın 3 inç boyutuna çıkması da önemli bir konu. Kore versiyonunun birçok yükseltilmiş özelliği bulunuyor.

240x320 piksel çözünürlük:

Yeni çıkan telefonlardan biri olan iPhone 14’ün 2340x1080 piksel çözünürlüğe sahip olduğu düşünüldüğünde Samsung Corby’nin şekilde 240x320 piksel çözünürlüğe sahip olması hepinizi şaşırtabilir. Ancak çıktığı yıla damga vurmasıyla bilinen cihazın çözünürlüğü de o dönem için oldukça normal.

Çözünürlük, alacağımız telefonu seçerken öne çıkan özelliklerden sadece biri. Bu yüzden Samsung Corby’nin günümüz açısından bakıldığındaki düşük çözünürlüğü bizi bir hayli şaşırtıyor. Yine de karikatür kullanıcı arayüzünü ve akıllı kilit açma özelliğini kullanması yine cihazı öne çıkaran özelliklerden birkaçı.

Gülümseme algılayan 2MP kamera:

2MP çözünürlüğü olan ve o dönem için büyük bir teknolojik gelişme olan gülümseme algılayan kameraya sahip olan Samsung Corby dönemimizdeki telefonların kamera özellikleriyle karşılaştırıldığında şaşmamak imkansız.

Kamera özelliklerinin bir telefon için ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde Samsung Corby’nin kendi döneminde bu kadar tercih ediliyor olması kulağa inanılmaz geliyor. Ayrıca cihazın Selfie kamerası da bulunmuyor. Ancak cihazın o dönem için yeni bir özelliği bulunduğu görülüyor. Cihaz ile 15FPS video çekimi sağlanabiliyor.

960 mAh batarya kapasitesi:

Batarya kapasitesi bir pilin ne kadar uzun sürede şarj edilebileceğini bize gösterir. Pil ömrünün uzunluğu kullanıcıların telefon seçerken kullandıkları bir diğer ölçüt olarak biliniyor. Yeni nesil telefonlarda bu kapasitenin 4500 ve 6000 mAh aralığında olması standart olarak kabul ediliyor.

960 mAh batarya kapasitesi bulunan Samsung Corby, bize düşük gelen kapasitesine rağmen dönemin en popüler telefondan biri oluyor. 9 saatlik konuşma zamanı bulunması yine tercih edilmesine sebep olan özelliklerden biri.

50MB dahili bellek:

Günümüz için 50MB dahili bellek az olsa da 2009 yılında sosyal medyanın bu kadar popüler olmadığı düşünüldüğünde dahili bellek oldukça yeterli sayılıyor. Samsung Corby modelinin 1000 kişiye kadar kaydedebileceğiniz bir rehbere sahip olduğu biliniyor. Ayrıca 8GB kadar destekleyen microSDHC özel kart yuvası olması da bellek sistemi açısından o dönem için önemli bir detay.

Çoklu renk seçeneği:

Samsung Corby cihazının birçok engi olduğundan yazımızda bahsetmiştik. Bu kapakların sarı, beyaz, pembe, turuncu gibi renkleri bulunuyor. Kullanıcılar istediği zaman kapaklarını değiştirebiliyor. Bir renkten sıkıldığınızda başka bir renge geçebiliyorsunuz.

2G desteği:

Cihazın 2G desteği ile desteklendiğini söylemeden geçmek olmaz. 3G desteği ve Wi-Fi hizmeti bulunmadığı biliniyor. Tüm bunların yanında günümüzdeki telefonların 4.5G-5G ile desteklendiği düşünüldüğünde o dönemlerden bu yana büyük bir gelişme gösterdiğini söylemek mümkün. Cihazın Kore versiyonunda 3G desteği bulunmakla birlikte Wi-Fi hizmeti de var.

Cihazın A2DP özellikli Bluetooth 2.1 özelliğine sahip olması tercih nedenlerinden biri. Ancak Samsung Corby modelinde konumlandırma özelliği bulunmuyor. Yine de SMS, MMS ve e-posta ile mesajlaşmak cihazın sunduğu özelliklerden biri.

YouTube, MySpace ve Facebook ile direkt bağlantı ve dosyaları internete atma özelliği:

Samsung Corby cihazının belki de en çok tercih edilmesinin sebebi YouTube, MySpace ve Facebook ile direkt bağlantı kurabilmesi. Ayrıca dosyaları internete de atabiliyor. Telefon ve internet arasındaki bağlantının kurulması açısından çıkış döneminde ses getiren telefonlardan biri oluyor.

Samsung Corby, müzik tanıma hizmeti, sesli not, düzenleyici ve tahmini metin girişi gibi özelliklere sahip. Aslında bu özellikleri sayesinde ününe ün kattığını söylemek mümkün. MP3 oynatıcı içermesi ve indirebilir oyunlara sahip olması ise öne çıkan başka bir özelliği.

TouchWiz’e sahip:

Samsung Corby’nin 2009 yılına damga vurmasının sebeplerinden biri de TouchWiz’e sahip olması. Dokunmatik kullanıcı arayüzü olarak karşımıza çıkan bu sistemin TouchWiz 1.0 versiyonu Samsung Corby cihazında yer alıyor. Şimdi ise bu sistemin gelişmiş sürümleri Samsung Galaxy marka telefonlarda kullanılıyor.

Samsung Corby yeni bir çağ açan ilk telefonlardan biri olarak 2009 yılında karşımıza çıkıyor. Dokunmatik telefonlar için milat niteliği taşıyan modelin özelliklerini duyduğumuzda hepimiz şaşırıyoruz. Bunun sebebi ise aslında teknolojinin günümüze kadar ne kadar hızlı değiştiği.

“What color is your life?” sloganıyla hepimizin ilk telefonu olma özelliği taşıyan Samsung Corby satışı durdurulmuş durumda. Ancak birçoğumuz için unutulmaz olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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